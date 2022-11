Ce soir sera la clôture de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions UEFA. Deux Algériens sont engagés dans cette compétition avec leurs clubs. Si Riyad Mahrez et Manchester City, qui recevront le FC Séville (21h), ont déjà assuré leur qualification en 1/8 de finale, Ismaël Bennacer et l’AC Milan n’ont pas acté leur présence à la prochaine étape. Les Milanais (2e, 7 points) auront besoin d’un point lors de la réception du RB Salzbourg (3e,

6 points) pour valider le précieux sésame.

Par Mohamed Touileb

Eliminés dès le premier tour lors de la saison écoulée, les « Rossoneri » ont leur destin entre leurs pieds pour retrouver les devants de la scène européenne. Pour cela, il faudra se montrer plus solide que le week-end dernier lors de la défaite chez le Torino pour ne pas voir les Autrichiens passer devant et les coiffer sur le fil pour la qualification. En tout cas, Stefano Pioli pourra compter sur Ismaël Bennacer qui n’a pas été aligné d’entrée dimanche chez les Turinois. Un choix non-payant puisque le Dz a cruellement manqué dans l’entre-jeu des Lombards. Ce soir, le « Fennec »devrait retrouver le onze pour aider les siens à passer l’écueil salzbourgeois. Au même moment, Chelsea, leader du groupe ‘’E‘’ avec 10 unités, reçoit le Dinamo Zagreb (4e, 4 points). Sauf surprise, les « Blues » devraient garder les commandes de la poule.



Groupe G : Pour Mahrez et City, les jeux sont déjà faits

Contrairement à Bennacer, Riyad Mahrez sera plus serein pour cette soirée. En effet, Manchester City fait déjà partie des 16 qualifiés au « knockout stage » en s’assurant la première place du quartet ‘’G‘’ devant le Borussia Dortmund (2e, 8 points). Toutefois, les « Citizens » devront jouer le coup à fond au moment de s’expliquer à domicile avec le FC Séville pour garder la cadence. Et ce même si le résultat ne changera rien au classement sachant que le Borussia, qui se rendra chez le FC Copenhague, finira deuxième même s’il s’incline. Il reste à savoir si Mahrez, en manque de confiance, sera aligné par Pep Guardiola. A la recherche de repères, le Dz devra saisir les opportunités qui s’offrent à lui pour ne pas sombrer définitivement. Clairement, depuis le début de l’exercice, on n’a pas eu droit au Mahrez éblouissant. La patience a des limites dans le haut niveau.



Groupe G : La Juventus joue son honneur face au PSG

Par ailleurs, si la majorité des cadors ont tenu leur rang en se qualifiant au prochain round, la Juventus Turin a subi la malédiction comme le FC Barcelone et l’Atlético Madrid. Les Italiens n’ont pas pu s’extirper du quartet ‘’G‘’ où le Benfica et le Paris Saint-Germain ont su tirer leurs épingles du jeu. Justement, c’est le PSG (1er, 11 points) que la « Juve » (3e, 3 points) affrontera ce soir à l’Allianz stadium de Turin. Au même moment, le Benfica (2e, 11 points) sera en appel à Haïfa en Palestine occupée pour donner la réplique au Maccabi (4e, 3 points). A la lecture du classement, on comprend que les Parisiens chercheront la victoire pour passer comme premiers du groupe tout comme les Lisboètes. Important pour les 1/8 sachant que cela donne l’avantage de recevoir au match ‘’retour‘’. Problème : les Juventini jouent pour une place en Europa League afin de limiter les dégâts tout comme le Maccabi. Ceci complique la tâche des deux visiteurs.



Groupe F : Shakhtar Donetsk- RB Lepzig en finale !

Pour finir, on parlera du groupe ‘’F‘’ dominé par le Real Madrid, tenant du titre. En recevant le Celtic Glasgow (4e, 2 points) pour la clôture de l’écrémage, les Madrilènes ne devraient pas avoir du mal à conserver la pôle. Par contre, dans l’autre duel entre le Shakhtar Donetsk (3e, 6 points) et le RB Leipzig (2e, 9 points) de cette poule, les débats s’annoncent plus serrés. En effet, la bataille sera ardue pour le deuxième ticket. Les Ukrainiens ont la victoire en impératif. Aussi petite soit-elle car ils s’étaient imposés largement (1-4) à l’aller en Allemagne. Pour leurs parts, leurs hôtes pourraient se suffire du nul pour être dans les clous au moment de faire les ultimes calculs.

Programme de la soirée :

Groupe E :

AC Milan (Bennacer) – RB Salzbourg (21h)

Chelsea – Dinamo Zagreb (21h)

Groupe F :

Real Madrid – Celtic Glasgow (18h45)

Shakhtar Donetsk – RB Leipzig (18h45)

Groupe G :

Manchester City (Mahrez) – FC Séville (21h)

FC Copenhague – Borussia Dortmund

Groupe H :

Juventus Turin – Paris Saint-Germain (21h)

Maccabi Haïfa – Benfica Lisbonne (21h)