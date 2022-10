A deux journées de la fin de la phase de groupes de la Ligue des Champions UEFA, nombreux clubs voient la suite

de l’aventure européenne incertaine. Parmi les menacés, on retrouve l’AC Milan d’Ismaël Bennacer. Les Italiens,

4es de la poule ‘‘E’’ avec 4 points, n’ont pas d’autres choix que de s’imposer en déplacement chez le Dinamo Zagreb

(3e, 4 points) en Croatie pour ne pas aggraver leur posture. Un éventuel succès les relancerait pour recoller à Chelsea

(1er, 7 points) et Red Bull Salzburg (2e, 6 points) qui s’affronteront en Autriche.

Par Mohamed Touileb

Si les Milanais ne doutent pas en Serie A (2e, 26 points), dans l’épreuve continentale, les certitudes ne sont pas là. La défaite (0-2) lors de la réception de Chelsea il y a deux semaines a fait mal aux Lombards qui ont cédé les commandes de la poule pour se retrouver… derniers.

Dès lors, Bennacer & cie sont obligés de se ressaisir s’ils ne veulent pas quitter la compétition prématurément comme ce fût le cas lors de la dernière séquence. Ce déplacement en terres croates ne s’annonce pas de tout repos. Mais les champions d’Italie sortants ont la qualité pour revenir avec la moisson totale qui pourrait leur permettre de revenir dans la course vers la qualification. Surtout que le Chelsea et Salzburg auront une confrontation directe. Le résultat idéal serait que les Anglais l’emportent pour que la formation de la Lombardie repasse à la 2e place avant de recevoir les Autrichiens en clôture de cet écrémage. Autrement, la campagne deviendra compliquée.



Mahrez et les « Citizens » ont déjà fait le boulot

Si Bennacer n’a pas de garanties pour rallier les 1/8 de finales, Riyad Mahrez et Manchester City ont déjà validé leur ticket pour la prochaine étape de la C1. Aux commandes du quartet ‘‘G’’ (10 unités), les « Citizens » se rendent à Dortmund pour y affronter le Borussia (2e, 7 points). Les Anglais pourraient rester leaders à condition de ne pas perdre par plus d’un but contre les Allemands qu’ils ont défait 2 buts à 1 lors de la 1ère journée.

Pour ce voyage, Mahrez pourrait ne pas débuter compte tenu de sa méforme. Dans l’autre duel, le FC Séville sera hôte FC Copenhague. Avec deux points chacun, les deux antagonistes chercheront un succès qui leur permet d’être reversés en Ligue Europa UEFA car rattraper le BVB relèverait du miracle. Cependant, les « Borussen » chercheraient à prendre au moins un point contre les Mancuniens pour se mettre définitivement à l’abri.



L’ultime chance de la Juventus

Dans le quatuor ‘‘H’’, le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne comptent tous les deux 8 points après 4 tests. Pour sa part, la Juventus Turin est 3e avec 3 unités tout comme le Maccabi Haïfa. Les Turinois seront en appel chez les Lisboètes pour le match de la dernière chance. Seul un succès les maintiendra en vie pour envisager de passer au knockout stage au moment où le PSG sera sur du velours quand ils accueilleront le Maccabi.

Lionel Messi pourrait soigner encore plus ses statistiques (9 buts et 10 passes décisives en 15 matchs toutes compétitions réunies) contre un adversaire prenable. Les Parisiens ne devraient pas avoir du mal à acter définitivement leur présence dans le « Top 16 » européen.



Le Real Madrid diminué en Allemagne

Pour clore, on parle du quartet ‘’F‘’ dominé par le Real Madrid (10 points) devant le RB Leipzig (2e, 6 points) qui le recevra ce soir. Les champions d’Europe en titre devront faire sans Karim Benzema, Luka Modric et Federico Valverde forfaits pour divers pépins physiques sans gravité. La méfiance est de mise pour les poulains de Carlo Ancelotti.

Le Shakhtar Donetsk (3e, 5 points) reste aux aguets pour profiter d’un éventuel faux pas des Allemands contre les Espagnols. Pour cela, il y a l’obligation de battre le Celtic Glasgow (4e, 1 point) chez lui pour prendre la seconde place et être devant avant l’ultime test.

Programme de la soirée

Groupe E : Dinamo Zagreb – AC Milan (Bennacer) à 20h00

Red Bull Salzburg – Chelsea à 17h45

Groupe F : RB Leipzig – Real Madrid à 20h00

Celtic Glasgow – Shakhtar Donetsk à 20h00

Groupe G : Borussia Dortmund – Manchester City (Mahrez) à 20h00

FC Séville – FC Copenhague à 17h45

Groupe H : Benfica Lisbonne – Juventus Turin à 20h00

Paris Saint-Germain – Maccabi Haïfa à 20h00