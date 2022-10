La donne est simple : la défaite est interdite pour le FC Barcelone ce soir (20h) en réception de l’Inter Milan dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions UEFA. Troisièmes avec 3 points seulement, les Barcelonais reçoivent les Interistes

(2e, 6 points) avec la victoire en seul mot d’ordre. Les débats et les retrouvailles au Camp Nou risquent d’être électriques. Surtout après une polémique d’arbitrage à l’aller que les Catalans avaient fermement dénoncée allant jusqu’à déposer plainte.

Par Mohamed Touileb

Leader de la Liga à égalité de points avec le Real Madrid, le Barça fait un excellent début de saison sur le plan national. En revanche, au niveau continental, la donne est plus compliquée dans leur poule « C » que le Bayern Munich, qui sera en appel chez le Viktoria Plzen (4e, 0 point) ce soir, domine avec une note complète (9 points). Il est évident que les Espagnols n’ont plus le droit à l’erreur à trois tests des délibérations du tour d’écrémage. Difficiles vainqueurs, à domicile, du Celta Vigo, les camarades de Pedri auront l’avantage d’évoluer devant leurs supporters contre les Milanais qui les ont battus 1 but à 0 il y a 8 jours à Giuseppe Meazza. Xavi et ses protégés doivent, dans un premier temps, prendre les trois points qui seront mis en jeu et essayer de gagner par plus de deux buts afin d’être bien placés si jamais la qualification se décide par goal-average particulier avec les Italiens.



Groupe A : Liverpool en danger

A l’instar du FC Barcelone, Liverpool n’a pas été rassurant dans l’épreuve européenne après les 3 premières sorties. Malgré 6 points pris sur 9 possibles, les « Reds », qui réalisent une entame d’exercice très poussive (10es seulement en Premier League), ne sont pas franchement convaincants dans le jeu. Le départ de Sadio Mané, la méforme de Mohamed Salah et la baisse de régime chez certains joueurs importants handicapent considérablement les vice-champions d’Europe. En se rendant en Ecosse pour donner la réplique au Glasgow Rangers (4es, 0 points) dans le quartet « A », les Liverpuldiens sont devant une véritable chance pour quasiment assurer leur présence en 1/8 de finale de la C1. La condition sera de s’imposer et que Naples SSC (1er, 9 points) batte l’Ajax (3e, 3 points) qu’il a laminé 6 buts à 1 le 05 octobre écoulé aux Pays-Bas. Les transalpins peuvent faciliter la campagne des protégés de Jürgen Klopp qui cherchent des certitudes.



Groupe B : Brugge a de la marge, pas l’Atlético…

Habitué à atteindre des étapes avancées de la LDC, l’Atlético Madrid n’est pas en bonne posture dans cette édition 2020-2023. Quatrièmes avec 3 points, tout comme le Bayer Leverkusen et le FC Porto qui s’affrontent en Allemagne, les Madrilènes recevront la surprenante formation du Club Brugge victorieux dans ses trois premières sorties dans cette compétition. Les « Colchoneros » sont conscients que cette confrontation ne sera pas facile à gérer. Après deux revers dans ce challenge, Antoine Griezmann & cie sont contraints de se remettre sur rails. Autrement, ils n’arriveront jamais à destination du prochain tour. Cette 4e étape sera clairement décisive pour bien se placer dans ce quatuor « B ».



Groupe D : L’Olympique Marseille sans sursis

Enfin, dans la poule « D », les jeux sont très serrés après le succès salvateur de l’Olympique Marseille en réception du Sporting CP (4-1) il y a 8 jours. Les Marseillais ont pu mettre fin à une série de 15 matchs européens sans victoire et freiner la progression des Portugais qui restent leaders avec 6 points devant Tottenham Hotspurs et Eintracht Francfort qui s’expliqueront à Londres (20h).

Le déplacement à Lisbonne sera un point de bascule pour les Phocéens dans cette aventure. S’ils veulent rester dans le coup, il faudra qu’ils ramènent au moins un point de la capitale du Portugal.

Surpris par le relégable AC Ajaccio dimanche en championnat, les Olympiens n’ont pas d’alternatives que de se remettre vite de cette gifle inattendue pour ne pas se faire assommer par les Sportinguistas.

Programme de la soirée :

Groupe A :

Naples – Ajax Amsterdam (17h45)

Glasgow Rangers – Liverpool (20h)

Groupe B :

Atlético Madrid – Club Brugge (17h45)

Bayern Leverkusen – FC porto (20h)

Groupe C :

FC Barcelone – Inter Milan (20h)

Viktoria Plzen – Bayern Munich (20h)

Groupe D :

Sporting CP – Olympique Marseille (20h)

Tottenham Hotspurs – Eintracht Frankfort (20h)