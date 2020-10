Trois Algériens seront concernés par la soirée européenne de ce mercredi. Il s’agit de Ramy Bensebaïni (Borussia M’Gladbach/Allemagne), El Arabi Hilal Soudani (Olympiakos/Grèce) et Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre). Sur les 8 affiches qui sont au programme, il y aura pas mal de choc. Notamment ces salivants Bayern Munich – Atlético Madrid, Inter – Borussia M’Gladbach, Ajax – Liverpool et Manchester City – FC Porto.

Pour aujourd’hui, c’est le Real Madrid qui ouvrira le bal en recevant le Shakhtar Donetsk (17h55) dans la poule « B ». Comme le veut la coutume, les Madrilènes débutent toujours le tournoi avec l’intention d’aller au bout. L’an dernier, ils ont été sortis dès les 1/8 de finale par Manchester City. Presque une anomalie pour des « Merengue » qui ont toujours atteint le dernier carré au minimum entre 2011 et 2018. Ils ont même pu décrocher 4 couronnes, dont 3 à la file (2016-2017-2018), en 5 ans. Et, pour cela, ils ont pu compter sur un Cristiano Ronaldo en feu. Le Portugais, baroudeur historique du challange (131 pions), était le meilleur buteur à chaque édition remportée par la « Casa Blanca ».

Sans CR7, qui a rejoint la Juventus Turin l’été 2018, les choses ne vont pas mieux. Avec deux sorties en 1/8 contre l’Ajax et City et sous les ordres de Zinedine Zidane, le Real essayera de retrouver ses bonnes vieilles habitudes. Avant le Clasico, prévu samedi prochain (15h) au Camp Nou, et après le revers (0-1) concédé à domicile face au promu Cadix samedi écoulé, Karim Benzema et consorts se doivent de réagir face à des Ukrainiens qui restent très dangereux car habitués à disputer cette compétition. Et il ne faudra pas se louper dans un groupe qui compte aussi l’Inter Milan et le Borussia M’Gladbach de Ramy Bensebaïni qui s’expliqueront dans l’autre match à partir de 20h à Giuseppi Meazza. L’Algérien découvrira la C1 après avoir disputé l’Europa League avec le Stade rennais et son actuel club. Sacré parcours.



Mahrez attendu

L’autre Fennec qui sera attendu est Riyad Mahrez. Le gaucher semble être dans les plans pérennes de Pep Guardiola et devrait être titularisé pour la réception du FC Porto pendant que l’Olympiakos de Hilal Soudani sera le hôte de l’Olympique Marseille au Pyrée. Les « Citizens » ont connu une véritable désillusion lors de la défunte édition en se faisant éliminer par l’Olympique lyonnais après avoir eu le scalpe du Real. Mahrez n’avait été aligné que tardivement pour cette empoignade qui avait mal tourné (défaite 3-1).

Le technicien espagnol essaiera, une nouvelle fois, d’emmener les « Skyblues » vers les sommets de l’Europe comme il l’avait fait avec le FC Barcelone. Ainsi, il prouvera qu’il peut remporter la coupe aux grandes oreilles avec une autre équipe que celle catalane. Surtout qu’il avait échoué à le faire lors de son passage sur le banc du Bayern Munich.



Le tenant testé d’emblée !

Justement en parlant des Bavarois, qui ne sont autres que le champion en titre, ils seront confrontés à l’Atlético Madrid pour entamer la défense de leur bien dans le quartet « A ». Deuxièmes en Bundesliga derrière le RB Leipzig, les Munichois ont vu Hoffeinheim leur infliger leur premier revers depuis décembre 2019. Spectaculaires, c’est ainsi qu’on peut qualifier les Allemands qui ont survolé la dernière séquence de la LDC en collant ce désormais historique 8 buts à 2 au FC Barcelone de Lionel Messi. Les « Colchoneros », qui ne sont plus ce qu’ils étaient il y a 3 ou 4 années, devront faire très attention pour ne pas être dépassés. Contre les poulains de Hansi Flick, ça peut aller très vite. Surtout devant avec une attaque qui tourne à 4 buts/match en moyenne. Et ce n’est pas l’arrivée de Leroy Sané qui va faire baisser le régime. Dans l’autre rencontre, Red Bull Salzbourg accueillera le Lokomotov Moscou plus tôt car l’explication est programmée à 17h55.



Ajax – Liverpool : spectacle en vue

Enfin, l’impressionnant Liverpool, qui avait survolé le championnat anglais la saison dernière mais chuté dès les 1/8 dans l’épreuve européenne en étant surpris par l’Atlético Madrid alors qu’il était le roi du Vieux Continent, aura un déplacement délicat aux Pays-Bas pour y défier l’Ajax Amsterdam à la Johan Cruijff Arena.

L’entraîneur Jürgen Klopp devra composer sans sa tour de contrôle en défense Virgil Van Dijk. gravement touché au genou, le Néerlandais sera absent pendant 6 mois en raison d’une blessure aux ligaments croisés du genou droit. Troisièmes de la Premier League après 5 journées, le « Reds » semblent en rodage. Et cela pourrait profiter aux Amstellodamois pour se placer d’emblée dans un quatuor où figure l’Atalanta Bergame, sensation de l’opus 2019-2020 de cette compétition. Les Italiens voyageront au Danemark pour se mesurer au FC Midtjylland qui découvre la LDC. n

Programme de la soirée :

Groupe A :

Bayer Munich – Atlético Madrid (20h)

Red Bull Salzbourg – Lokomotiv Moscou (17h55)

Groupe B :

Real Madrid – Shakhtar Donetsk (17h55)

Inter Milan – Borussia M’Gladbach (20h)

Groupe C :

Manchester City – FC Porto (20h)

Olympiakos – Olympique Marseille (20h)

Groupe D :

Ajax Amsterdam – Liverpool (20h)

FC Midtjylland – Atalanta Bergame (20h)