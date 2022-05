Au « média day », Carlo Ancelotti n’a pas manqué de répondre à Mohamed Salah, qui avait confié avoir « un compte à régler » avec les Merengue, dans une déclaration récente aux médias. La star égyptienne faisait référence à la finale perdue en 2018, et durant laquelle il avait dû quitter ses coéquipiers dès la 30e minute après un duel musclé avec Sergio Ramos.

« Cela pourrait être une motivation. Dans l’histoire du Real Madrid, il y a aussi une finale perdue à Paris contre Liverpool. Nous pouvons avoir la même motivation que Salah, que nous respectons beaucoup. C’est un danger. Cela peut être une revanche pour eux ou pour nous du match de 1981 à Paris », a indiqué le vainqueur de la Liga lorsqu’il a été invité à commenter la sortie de Mohamed Salah. Le match s’annonce passionnant entre des Merengue qui rêvent d’un quatorzième sacre en Ligue des Champions UEFA et des Reds qui veulent rééditer l’exploit de 2019 et soulever une septième fois le trophée le plus prestigieux en Europe.

