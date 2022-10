La 3e journée de Ligue des Champions se clôture ce soir. Deux Algériens sont concernés. Ismaël Bennacer sera en appel, avec l’AC Milan à Stamford Bridge pour donner la réplique à Chelsea dans le groupe «E». De son côté, Riyad Mahrez recevra le FC Copenhague avec Manchester City dans la poule «G». Les deux Fennecs devraient être titulaires.

Par Mohamed Touileb

Bennacer évoluera sur une pelouse anglaise. Là où beaucoup d’Algériens aimeraient le voir jouer. Le milieu de terrain, qui n’a toujours pas été prolongé par les «Rossoneri», intéresserait Liverpool mais aussi Chelsea qu’il affrontera aujourd’hui.

Epoustouflant depuis le début de la saison, le «Fennec» enchaîne les bonnes performances. Il est devenu un incontournable dans le Onze de Stefano Pioli. Surtout après le départ de Franck Kessie vers le FC Barcelone. Il est clair que le Dz voudrait aider les Milanais à ramener un bon résultat de Londres afin de rester aux commandes de leur groupe qu’ils dominent avec 4 unités.

Dans le camp en face, les «Blues» n’ont plus le droit de se rater puisqu’ils ne comptent qu’un seul point en deux rencontres et pointent à la dernière place. Les Londoniens joueront en connaissance du résultat entre les deux autres teams de la poule, à savoir le RB Salzburg (3e, 2 points) et le Dinamo Zagreb (2e, 3 points) qui s’affrontent en Autriche à partir de 17H45. Une pression de plus sur les épaules de Raheem Sterling & Cie qui savent que seul le succès leur permettra de se relancer.



Man.City – FC Copenhague : Horizon dégagé pour les «Skyblues» mais…

Si Bennacer et les Lombards seront en mission commando en Angleterre, Riyad Mahrez et Manchester City (1ers, 6 points) semblent être sur du velours lorsqu’ils reçoivent le FC Copenhague (3e, 1 point). Emmenés par la machine à scorer Haaland, les Citizens partent largement favoris. Surtout qu’ils restent sur une démonstration contre Manchester United (6-3) lors du derby dimanche dernier.

Mahrez devrait être titularisé et tentera de débloquer ses compteurs dans cette épreuve et retrouver ses standards impressionnants en C1. D’ailleurs, il est utile de rappeler qu’il avait terminé meilleur buteur des Citizens dans cette compétition avec 7 réalisations, un total jamais atteint par un «Skyblue» dans toute l’histoire. Pour la séquence 2022-2023, le capitaine de l’équipe nationale a du mal.

En dix apparitions toutes preuves réunies, il ne compte qu’une maigre passe décisive. Mais le déclic peut intervenir à tout moment. Cela pourrait se produire ce soir avec les Anglais qui devraient ajouter 3 nouveaux points à l’escarcelle et consolider leur leadership. Derrière, le Borussia Dortmund (2e, 3 points), sera en appel en Espagne où il défiera le FC Séville (4e, 3 points).



Le Real et le PSG sur la voie royale ?

Pour finir, les quatre autres duels de la soirée verront le Real Madrid (1er, 6 points) et le RB Leipzig (4e, 0 point) recevoir respectivement le Shakhtar Donetsk (2e, 4 points) et le Celtic Glasgow (3e, 1 point) dans le quatuor «F». Quant aux Paris Saint-Germain (1er, 6 points) et le Maccabi Haïfa (4e, 0 point), ils seront en appel chez la Juventus Turin (3e, 0 point) et le Benfica Lisbonne (2e, 6 points) dans ce sens.

Les Madrilènes et les Parisiens, qui ont fait le plein jusque-là, devraient continuer sur leur lancée. Toutefois, la méfiance est de mise compte tenu de la qualité des deux adversaires du jour. Notamment pour les Français qui joueront des Lisboètes qui ont, eux aussi, réussi leurs deux premiers tests. Pour la «Juve», elle est devant une véritable occasion pour rester dans le coup et glaner 3 unités face à un adversaire à sa portée. Un autre résultat, et les Italiens pourraient d’ores et déjà dire adieu à la qualification. C’est aussi le cas pour le RB Leipzig qui est conditionné par la victoire s’il veut rester dans le coup et viser les huitièmes.

Programme de la soirée européenne

n Groupe E

Chelsea – AC Milan (Bennacer) à 20H

RB Salzburg – Dinamo Zagreb à 17H45

n Groupe F

Real Madrid – Shakhtar Donetsk à 20H

RB Leipzig – Celtic Glasgow à 17H45

n Groupe G

Manchester City (Mahrez) – FC Copenhague à 20H

FC Séville – Borussia Dortmund à 20H

n Groupe H

Benfica Lisbonne – Paris Saint-Germain à 20H

Juventus Turin – Maccabi Haïfa à 20H