Avant les deux chocs de demain, à savoir Liverpool – Atlético Madrid et Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund, la Ligue des Champions connaîtra, ce soir, le deux premiers qualifiés pour le ¼ de finale. Tottenham Hotspurs, finaliste de la dernière édition et battu à l’aller par le RB Leipzig (0/1) à Londres, essayera de se racheter en Allemagne ce soir (21h). En position plus confortable, l’Atalanta Bergame se rend en Espagne pour défier le FC Valence qu’elle a battu 4 buts à 1 lors de l’acte I à Milan.

Les «Spurs» vont toujours aussi mal que lors de la première moitié de saison. Le départ de l’entraîneur Mauricio Pochettino et l’arrivée de José Mourinho n’ont pas vraiment changé la donne. Que ce soit en Premier League, FA Cup ou en Ligue des Champions, les coéquipiers de Hugo Lloris semblent à la peine. Eliminés, à domicile par Norwich City, de la Coupe d’Angleterre mercredi dernier, ils restaient sur deux revers en championnat face à Chelsea en déplacement et Wolverhampton devant leurs supporters.

Ce voyage en terres allemandes s’annonce mortel. Et c’est le moins que l’on puisse dire compte tenu de ce que les Londoniens avaient montré lors de la première manche il y a 3 semaines et ce qu’ils proposent depuis 1 mois. Une baisse de régime qui risque d’être fatale contre l’actuel 3e de la Bundesliga invaincu, pour sa part, lors des 6 dernières rencontres. On notera, néanmoins, le fait qu’il reste sur deux

nuls contre le Bayer Leverkusen et Wolfsburg.

Attaque décimée

En tout cas, après la première partie à Londres, José Mourinho a mis le doigt sur le fait que l’infirmerie de désemplit pas ainsi que la forme de ses joueurs soumis à un calendrier infernal : « Ce qui m’inquiète ce n’est pas le 1-0. C’est un résultat ouvert. On peut très bien aller là-bas et gagner. Ce qui m’inquiète, c’est de savoir quels joueurs j’aurai pour les prochains matches. On peut voir que Lucas était totalement mort, Bergwijn totalement mort, Lo Celso mort. (…) Nous sommes en danger. », avait-t-il constaté.

Sans le Sud-Coréen Son et l’Anglais Kane à l’aller, l’attaque était diminuée. La donne ne changera pas pour ce soir. Le « Special One » risque de faire ses adieux à la C1. Il n’aura qu’une éventuelle 4e place à aller chercher en Premier League s’il veut prendre part à la prochaine édition du tournoi. Problème : actuellement 8e (41 points), Tottenham est à 7 longueurs de Chelsea. Mou est dans la mouise.

Les Valencians condamnés à la Remontada !

Dans l’autre explication qui se jouera en Espagne, le FC Valence accueillera l’Atalanta Bergame avec un handicap de 3 buts. Battus 4 à 1 à Milan le 19 février écoulés, les Espagnols, qui n’ont plus mis trois et but et plus dans une rencontre depuis le 7 décembre 2019 à Levante (4/2), devront signer une remontada paraissant improbable. Toutefois, on soulignera qu’ils ont déjà pu passer 4 buts sur leur pelouse en LDC. C’était lors de la réception du Lille OSC (4/1) au premier tour. Les « Chauves-souris », 7es de la Liga, n’ont remporté qu’une seule de leurs 7 dernières sorties (4 défaites et 2 nuls). De quoi réduire les chances des «Balnquinegros» de pouvoir renverser les Italiens, qui restent sur

4 victoires de rang toutes épreuves réunies, ce soir. n

Programme de la soirée

à partir de 21h :

RB Leipzig – Tottenham Hotspurs

Valence FC – Atalanta Bergame