Les 1/8 de finale de Ligue des Champions seront bouclés ce soir avec Bayern Munich – Lazio Rome et Chelsea – Atlético Madrid. Les deux hôtes du jour sont bien placés pour rallier la prochaine étape après leurs succès (1-4) et (0-1) à l’aller.

Par Mohamed Touileb

Un miracle, c’est ce dont la Lazio de Rome aura besoin pour renverser la vapeur au moment d’affronter les Bavarois qui l’a surclassée à l’aller. On voit mal comment les Romains pourraient battre le champion d’Europe en titre à domicile et l’éliminer. Surtout qu’ils doivent marquer 4 fois au minimum, à l’Allianz Arena, pour espérer passer.

L’international algérien, Mohamed Fares, titularisé lors des deux dernières sorties des siens en Serie A, ne devrait pas être dans le onze de Simone Inzaghi. Clairement, le « Fennec » n’est qu’un recours occasionnel pour son coach depuis un moment avec 18 apparitions et 7 absences (blessures aux abducteurs) en 37 rencontres disputées par son team. L’ancien sociétaire de la SPAL a du mal à s’imposer chez les « Laziale » actuels 7es du championnat italien.

Les « Biancocelesti » seront confrontés à des Munichois intraitables et imbattables en C1. Les Allemands restent sur une série de 19 rencontres sans défaites avec un bilan impressionnant de 18 victoires et 1 nul. Ce soir, ils sont devant l’opportunité de signer une nouvelle marque. Pour l’anecdote, entre mars 2001 et avril 2002, ils avaient déjà passé 19 tests européens sans être vaincus. Tout indique que les protégés d’Hansi Flick se retrouveront en quarts pour poursuivre la défense de leur couronne.



Chelsea – Atlético : Tuchel invincible ?

Dans l’autre explication du soir à Stamford Bridge, Chelsea est en ballotage favorable après avoir été chercher un précieux (0-1) il y a 3 semaines du Wanda Metropolitano contre un Atlético qui avait déjoué. Le fait d’avoir prôné une tactique ultra-défensive avait provoqué l’indignation chez la presse espagnole et les amoureux du beau football.

Plus que ça, l’approche de l’entraîneur Diego Simeone a causé la défaite des siens alors qu’ils se présentaient dans la peau de favoris étant leader de la très réputée Liga. Aujourd’hui, les « Colchoneros » sont toujours aux commandes du challenge domestique. Cependant, ils ont lâché du lest pour voir respectivement le FC Barcelone et le Real Madrid réduire l’écart à 4 et 6 points à 11 journées de la fin. La bande à « El Cholo » est clairement en danger dans les deux épreuves. Pour la campagne européenne, en considérant le fait que Thomas Tuchel n’a toujours pas perdu sur le banc des « Blues » en 12 matchs, on peut penser que les coéquipiers du talentueux João Felix et l’expérimenté Luis Suarez, qui pourrait décider du sort de la partie, sont proches de la sortie. Les performances des Londoniens avec le technicien allemand leur ont permis de gagner 4 places en Premier League et pointer à la 4e matche sachant que Franck Lampard les a laissés au 8e rang à son départ. La série d’invincibilité de Tuchel est la même que celles enregistrées par Luiz Felipe Scolari and Jose Mourinho à leurs débuts aux commandes techniques. n

