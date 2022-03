Avec l’abolition de la règle du but à l’extérieur qui ne compte plus double, le Bayern Munich, qui a fait un nul (1-1) lors du 1/8 de finale ‘’aller‘’ chez le Red Bull Salzbourg (Autriche), est sérieusement menacé d’une sortie de route prématurée de la compétition. Ce scénario sera catastrophique pour une équipe qui compte 7 consécrations dans l’épreuve avec 7 présences en demies lors des 10 dernières éditions.

Par Mohamed Touileb

Les Bavarois ne sont pas dans la forme étincelante qu’ils affichent habituellement à ce moment de la saison. Pour preuve : ils n’ont remporté que 2 de leurs 5 derniers tests toutes épreuves réunies. Il y a 3 jours, en réception du Bayer Leverkusen, les Munichois ont été accrochés à domicile. C’est pour dire qu’ils ne sont pas injouables.

Cela fera que les Autrichiens, qui seront en appel ce soir à l’Allianz Arena, peuvent légitimement prétendre à arracher le billet de qualification pour les quarts de finale. Contrairement aux Munichois, les Salzbourgeois sont dans une bonne dynamique puisqu’ils n’ont perdu qu’un seul de leurs 13 derniers matchs. Les coéquipiers du très prometteur Karim Adeyimi sont en constante progression.

D’ailleurs, lors de la séquence 2019-2020 Liverpool et Naples ont éprouvé de grosses difficultés face au RBS. En effet, les Anglais s’étaient difficilement imposés 4 buts à 3 à Anfield alors que les Italiens ont dû partager les points (1-1). C’est pour dire à quel point cette équipe est joueuse et dangereuse.



Liverpool – Inter : Les Reds pour achever les Milanais

Dans l’autre duel de la soirée, Liverpool part déjà avec un avantage certain après son succès en déplacement lors de l’acte 1 à Milan face à l’Inter (0-2). Naturellement, les « Reds » ne devraient pas laisser passer l’occasion de prolonger l’aventure européenne.

Les Liverpuldiens restent sur une série impressionnante de 12 succès d’affilée toutes épreuves réunies. D’ailleurs, ils ont peu revenir dans la course au titre en Premier League et restent engagés sur les deux autres tableaux après leur victoire en EFL Cup le 27 février dernier contre Chelsea.

Les protégés de Jürgen Klopp impressionnent toujours comme c’est le cas depuis 4 ans maintenant avec une constance et consistance devenues leurs qualités principales. Les « Interistes » quant à eux traversent une période difficile sachant qu’ils n’ont pu l’emporter que dans une seule de leurs 6 dernières sorties quand on réunit toutes les compétitions.

Quand on sait que lors des 5 confrontations directes entre les deux clubs dans la C1, les Anglais sont sortis vainqueurs à 4 reprises contre une seule défaite, on se rend compte que la mission des « Nerazzurri » sera extrêmement difficile. Notamment dans une enceinte d’Anfield où l’ambiance des grands soirs est attendue. Toutefois, le football n’est pas une science exacte et les scénarios les plus fous peuvent se produire. Surtout quand une équipe est dos au mur et n’a rien à perdre. C’est le cas pour les Transalpins.



Programme de la soirée européenne :

À l’Allianz Arena : Bayern Munich –

Red Bull Salzburg (21h)

À Anfield : Liverpool FC – Inter Milan