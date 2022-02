Les 1/8 de finale de Ligue des Champions UEFA débutent ce soir avec les matchs ‘’aller‘’. Les yeux seront inévitablement rivés sur le Parc des Princes ou le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s’affrontent dans une véritable finale avant la lettre. L’autre duel de la soirée mettra aux prises, à Lisbonne, le Sporting CP d’Islam Slimani et Manchester City de Riyad Mahrez.

Par Mohamed Touileb

Lionel Messi retrouvera le Real Madrid qu’il avait souvent «martyrisé» du temps où il évoluait au FC Barcelone. La «Pulga», qui a tout de même du mal à s’adapter au jeu de l’effectif parisien qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du FC Barcelone où il a joué pendant 17 longues années, a pris le temps de devenir le meilleur buteur dans l’histoire du club et du «Clasico» face au Madrilène. Sa copie est de 26 buts en autant de rencontres.

Pour son début d’aventure avec le leader du championnat de France, il n’est pas flamboyant avec 2 buts seulement en 14 apparitions en Ligue 1 UberEats. Cependant, en C1, il est plutôt remarquable avec 5 réalisations en 5 matchs joués. Et quand on a affaire au deuxième meilleur buteur dans l’histoire de l’épreuve avec 120 pions, il faut être méfiant.

Benzema, le facteur X

Côté Real, le rival Cristiano Ronaldo, qui avait fait mal aux Parisiens lors de la dernière opposition entre les deux teams dans la phase à élimination directe avec 3 buts dans la double-confrontation en 2018, ne sera pas là. Cependant, la «Casa Blanca» reste tout autant redoutable. On parle de la formation qui domine la Liga et qui a remporté 13 titres en LDC. C’est pour dire que les Espagnols restent l’épouvantail par excellence. Le seul petit problème est que Karim Benzema, élément important dans le dispositif de Carlo Ancelotti, n’est pas certain de pouvoir être sur le terrain ce soir. L’international français a marqué 24 buts des 72 inscrits par les «Merengue» en plus de délivré 9 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. C’est un taux de participation à hauteur de 33%. Loin d’être négligeable. C’est pour dire qu’il y a un Real avec et sans KB9. Somme toute, cette explication, qui regroupera les meilleurs footballeurs du monde à l’instar de Mbappé, Neymar, Modric, Bale et d’autres, est indécise.

Mahrez et City à l’assaut du Sporting et Slimani

Par ailleurs, la soirée européenne verra se jouer un alléchant Sporting CP – Manchester City au Portugal. Un match qui s’annonce ouvert avec un jeu latin réputé pour son haut degré technique. Si Islam Slimani n’a pas de fortes chances de débuter, Riyad Mahrez devrait être dans le onze de départ des «Citizens». Il sera difficile pour Pep Guardiola de se passer de l’un des éléments les plus productif dans la compétition européenne majeure. Le gaucher a trouvé la faille à 5 reprises lors des 6 apparitions en C1. Aussi, il est impliqué dans 12 buts lors des 8 dernières sorties. Il a clairement un impact majeur sur le rendement des «Skyblues» qui visent le sacre. Surtout qu’ils ont échoué en finale lors de la dernière séquence face à Chelsea. Et Mahrez avait livré une phase à élimination directe très aboutie avec 4 buts et 2 offrandes. Une performance qui sera utile s’il la réédite.

