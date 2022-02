C’est l’un des chocs des 1/8 de finale de Ligue des Champions. L’Atlético Madrid, champion d’Espagne sortant, va recevoir Manchester United dans la capitale espagnole (21h). Bien évidemment, les regards seront braqués sur Cristiano Ronaldo, buteur historique de l’épreuve qui compte les Madrilènes parmi ses victimes favorites.

Par Mohamed Touileb

Les Mancuniens se reposeront grandement sur CR7 pour qu’il leur montre la voie des quarts de finale de la LDC. Lui qui en est le baroudeur premium avec 140 pions. D’ailleurs, lors du premier tour, ils ont pu compter sur le Portugais pour engranger les points nécessaires et se qualifier en tant que premier du groupe. Le Lusitanien a marqué à chacune de ses 5 apparitions et c’était des réalisations (6) capitales puisqu’elles valaient des points pour les «Red Devils».

Les Anglais auront l’avantage de recevoir lors du match ‘’retour‘’ dans deux semaines. Mais, avant cela, il faudra bien négocier le voyage en Espagne. Terre que Cristiano Ronaldo connaît parfaitement pour avoir évolué pendant 9 ans au Real Madrid avec lequel il a remporté 4 Ligue des Champions dont 3 de suite : 2017, 2018 et 2019 en terminant à chaque fois avec le meilleur total buts de l’épreuve.

Actuels 4es de la Premier League, les camarades du talentueux Bruno Fernandez font de la C1 un de leurs objectifs pour la saison. Et il est évident que leur parcours dépendra du rendement du quintuple Ballon d’Or. Quand on sait qu’il a fait mouche 25 fois face aux «Colchoneros» et délivré 9 passes décisives en 35 affrontements, on peut s’attendre à ce qu’il refasse le coup ce soir au Wanda Metropolitano face aux poulains de Diego Simeone, cinquièmes seulement de Liga, qui connaît bien la menace.



SL Benfica – Ajax Amsterdam : Duel de «joueurs»

Cet Atléti – Man.Utd ne sera pas l’unique duel de la soirée. En effet, le SL Benfica et l’Ajax Amsterdam vont s’expliquer à Lisbonne dans un acte 1 qui promet des buts et du spectacle. Il est clair que les deux antagonistes du soir font partie des équipes qui prônent le football offensif. Quand on sait que les Lisboètes sont sortis indemnes d’une poule où figurait le FC Barcelone, il faut se méfier. Et ce, même si le Barça du début de saison était en proie à une véritable crise de résultats.

Quant aux Amstellodamois, ils ont terminé leaders d’un quatuor qui comptait le Sporting CP, le Borussia Dortmund et Besiktas. Ils ont donc déjà fait un tour du côté de la capitale du Portugal avec un succès retentissant contre 5 buts à 1. De plus, les Ajacides n’ont perdu qu’un seul de leurs 21 derniers matchs toutes épreuves réunies avec un carton plein lors du premier tour de la LDC. À la lumière de ces performances, on peut dire qu’ils sont favoris pour passer à la prochaine étape. À moins que les «Benfiquistas» parviennent à brouiller les plans de l’excellent entraîneur Erik ten Hag dont la touche est manifeste dans le jeu des Néerlandais.