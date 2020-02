La deuxième partie des 1/8 de finale de Ligue des Champions se tiendra ce soir (21h). Deux duels sont au programme : le FC Barcelone se rend en Italie pour défier le Napoli alors que Chelsea recevra le Bayern Munich en Angleterre.

Comment se comportera le « Barça » dans une compétition où il a compilé les traumatismes ces dernières saisons? Même s’ils ont atteint la demi-finale de la C1 lors de la séquence écoulée, les « Blaugrana » ont été sortis par Liverpool, vainqueur de l’épreuve, après avoir essuyé une gifle 4 buts à 0 au «retour». Une remontada comme les Espagnols en ont subie face à l’AS Rome en 2017-2018 après avoir gagné 4 buts à 1 à l’« aller » au Nou Camp en quart de finale. C’est au même stade que les Catalans sortent depuis l’opus 2015-2016 quand ils ont décroché le trophée pour la dernière fois. Ce soir, pour un autre déplacement en Italie, Sergio Busquets & cie seront très attendus. Chez le Partenope, ils chercheront à bien se placer pour une qualification au prochain tour. Bien que les Espagnols, qui ont pris les commandes de la Liga il y a 4 jours en attendant le Clasico samedi prochain, ne semblent pas avoir leur maîtrise d’antan et sont Messi dépendants, ils restent un des favoris de l’épreuve. Ils peuvent compter sur le génie argentin, meilleur buteur et passeur de la Liga, pour réaliser un bon résultat en terre transalpine. Celui qui a dépassé la mythique barre de l’implication dans 1000 buts en carrière (853 matches disputés pour 696 buts marqués et 306 offrandes) semble très en jambes. Le danger viendra principalement de lui. Gennaro Gattuso et ses protégés enregistrent un manifeste retour en forme depuis quelques matchs. Ils ont eu le temps de battre la Juventus Turin et l’Inter Milan sur le plan local. Avec 6 victoires lors des 7 dernières sorties, la dynamique est là après une première moitié de saison compliquée.

Cette affiche s’annonce donc équilibré dans un stade San Paolo qui va être en feu.



Lampard à l’assaut de l’Europe

Dans l’autre explication de la soirée, il y aura un alléchant Chelsea – Bayern Munich au Stamford Bridge. A Londres, Frank Lampard et sa troupe, certainement galvanisés par leur succès dans le derby contre Tottenham samedi, chercheront à réaliser un bon résultat avant de se rendre à l’Allianz Arena dans 3 semaines. Une mission s’annonçant bien compliquée face au leader de la Bundesliga qui a ses traditions dans la C1. Aussi, dans le camp adverse, il y aura l’impitoyable Robert Lewandowski auteur de 10 réalisations à l’issue du premier tour. Une véritable machine à scorer qui sera à surveiller de très près par la défense des « Blues » loin d’être imperméable ayant craqué au moins une fois lors des 6 rencontres écoulées. Surtout, les Anglais devront composer sans l’infatigable N’Golo Kanté blessé.

Le 4e de a Premier League qui reçoit le fragile leader du championnat allemand, l’affiche s’annonce malgré tout indécise même si les Bavarois ont l’avantage de recevoir pour la seconde manche.

Programme de la soirée :

A San Paolo:

Naples SSC – FC Barcelone (21h)

A Stamford Bridge:

Cheslea – Bayern Munich (21h)