La saison dernière, Liverpool et le Real Madrid animaient la finale de la Ligue des Champions UEFA au stade de France. Les Madrilènes étaient sortis vainqueurs, décrochant leur 14e couronne européenne face aux Anglais. Et, comme le football va vite, les données ont quelque peu changé pour les deux prétendants du soir qui voient leurs chemins se recroiser en 1/8 de finale de l’épreuve. Cette fois, le sort se jouera en deux manches.

Par Mohamed Touileb

La première partie de cette explication se tiendra dans le mythique stade Anfield. Longtemps injouables dans leur fief, les « Reds » connaissent une saison très compliquée en Premier League n’occupant que la 8e place de la hiérarchie anglaise.

Heureusement, ils ont pu décrocher une victoire importante ce week-end en allant s’imposer (0-2) à Newcastle, l’une des équipes les plus en forme. Ce succès était le 2e de rang après celui acquis dans le derby de la Mersey en réception d’Everton sur le même score. On peut donc penser que les camarades de Mohamed Salah se réveillent au meilleur des moments.



Fortunes (presque) diverses

Toutefois, il faudra confirmer cela dès ce soir contre les Madrilènes qui sont déterminés à ramener un bon résultat. Contrairement à leurs homologues Anglais, les Espagnoles sont toujours dans le coup en championnat où ils sont deuxièmes même si le FC Barcelone compte 8 points d’avance. Mais on peut souligner que les « Merengue » affichent une certaine inconstance dans les résultats. D’ailleurs, ils ont eu un coup de mou avant d’aller jouer la Coupe du Monde des clubs FIFA 2022 au Maroc.

Mais, comme le veut la tradition, la « Casa Blanca » a toujours montré une faculté à se réveiller lors des grands rendez-vous. La preuve avec le sacre au Mundialito. C’est pour dire que Liverpool devra se méfier des coéquipiers de Karim Benzema, ménagé samedi lors du déplacement et la victoire (0-2) face à Osasuna, qui fera son retour ce soir dans une épreuve qu’il affectionne particulièrement.



Eintracht Frakfurt – Naples SSC : Les Italiens en conquérants

Dans le second match de la soirée, Naples SSC se rendra en Allemagne pour y défier l’Eintracht Frankfurt qui doit sa présence dans la C1 à son sacre en Europa League 2021-2022. Les Allemands ont prouvé que leur place n’a pas été volée en parvenant à se hisser au second tour de LDC.

Pour beaucoup, les Napolitains ont les faveurs des pronostics compte tenu de ce qu’ils montrent depuis le début de la séquence 2022-2023. Que ce soit en Serie A, où ils ont leaders incontestés avec 15 points d’avance sur l’Inter Milan (2e), ou en Europe, les poulains de Luciano Spalletti se présentent comme un sacré prétendant pour jouer les premiers rôles. Depuis l’entame de la saison en cours, ils n’ont essuyé que 3 revers (1 en championnat et autant en coupe d’Italie et C1). Cependant, en face, il y aura un adversaire qui n’a été défait qu’une seule fois lors de ses 11 dernières sorties. C’est pour dire que le goleador Victor Osimhen et son génialissime compère Kvaratskhelia ne devront pas baisser la garde.

Programme de la soirée :

Liverpool – Real Madrid (21h00)

Eintracht Frankfurt – Naples SSC (21h00)