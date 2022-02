Les 1/8 de finale de Ligue des Champions UEFA se poursuivent ce soir avec deux belles affiches. Il y aura notamment celle entre l’Inter Milan et Liverpool au stade Giuseppe Meazza (communément appelé San Siro). Les deux dauphins respectifs de Serie A et de Premier League s’affrontent dans un véritable choc de ce tour. Au même moment, le Bayern Munich sera en appel en Autriche pour y défier le Red Bull Salzbourg.

Par Mohamed Touileb

Pour cette chaude explication en Italie, il sera difficile de savoir qui prendra l’ascendant sur l’autre. Mais il est clair que les «Reds» représentent une menace certaine pour les «Nerazzurri». En effet, on parle d’une équipe qui a atteint les finales de la compétition en 2018 et 2019 avec une défaite et un sacre dans l’ordre.



Les «Reds» ont déjà conquis Milan

De plus, les coéquipiers de Mohamed Salah, auteur de 7 buts depuis le début de ce challenge, ont laissé une forte impression lors du premier tour. Ainsi, Ils avaient réussi à faire un carton plein en remportant leurs 6 matchs. Pourtant, force est de rappeler qu’ils étaient reversés dans une poule «B» extrêmement relevée qui comptait le FC Porto, l’Atlético Madrid et l’autre formation de la Lombardie : le Milan AC.

C’est pour dire que les protégés de Jürgen Klopp ont déjà évolué dans l’antre milanais cette saison. C’était le 07 décembre écoulé avec un succès 2 buts à 1. On ne peut donc pas dire qu’ils ont de mauvais souvenirs là-bas. De plus, les Anglais ont pu atteindre au moins le quart de finale lors des 4 dernières participations dans ce tournoi. L’atout des Interistes sera néanmoins leur bonne défense qui n’a craqué que 20 fois en Italie. En revanche, dans cette LDC, l’arrière-garde a craqué à 5 reprises lors des 6 premières sorties. Quand on sait que les Liverpouldiens ont trouvé la faille 17 fois avec une moyenne de presque 3 buts/match, il y a des craintes que le verrou ne leur résiste pas.



RB Salzbourg – Bayern Munich : l’outsider face au favori

Au même moment où l’Inter et Liverpool seront en train de s’expliquer, le Bayern Munich devra éviter le piège autrichien en donnant la réplique au RB Salzbourg chez lui. La mission des Allemands peut ressembler à une simple formalité. Mais la défaite inattendue en Bundesliga chez le VfLBochum (4-2) est venue bousculer la sérénité bavaroise.

Comme Liverpool, le Bayern a survolé la première phase du challenge européen avec 18 points sur autant possibles. En prime, les Munichois ont inscrit 22 buts pour 3 concédés. On peut dire qu’ils n’ont fait que perpétuer leurs traditions incontestables dans cette épreuve avec 7 demies disputées lors des 10 dernières séquences. Un chiffre impressionnant. Est-ce que le RB Salzburg saura freiner la progression de Robert Lewandowski, toujours aussi productif en C1 avec 9 buts et 2 passes D en 6 matchs, & cie ? Cela paraît difficile. Mais l’adversaire n’est pas imbattable. Comme le prouve le couac le week-end dernier en championnat. Là, c’est une autre compétition et les Autrichiens peuvent légitiment avoir l’ambition de rallier la prochaine étape.