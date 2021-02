Il était venu pour faire gagner la Ligue des Champions UEFA à la Juventus Turin. Pour la 3e édition de suite, Cristiano Ronaldo, qui avait grandement contribué au triplé historique du Real Madrid, tentera d’emmener la « Juve » sur le toit de l’Europe. Quand on est buteur historique (135 unités) de l’épreuve phare du football européen, on est forcément attendu. Surtout quand on évolue sur sa terre natale. Contre le FC Porto, CR7 jouera l’éclaireur pour bien placer les siens dans la course de qualification pour le prochain tour.

A première vue, l’affiche peut paraître déséquilibrée. Mais les Italiens peuvent avoir beaucoup de difficultés contre les Portugais ce soir à l’Estádio do Dragão. Surtout quand on sait que les « Portistas » n’ont perdu qu’un seul de leurs 25 derniers tests toutes compétitions confondues. Il s’agit de la finale de la Coupe de la Ligue du Portugal contre le rival Sporting Lisbonne. Cependant, les « Dragons » sont poussifs depuis quelque temps puisqu’ils restent sur 4 matchs nuls. Cela pourrait profiter aux Italiens qui auront pour mission de ramener un bon résultat à Turin avant le second acte prévu dans 3 semaines. Pour cela, les « Juventini » pourront compter sur leur arme offensive redoutable : Cristiano Ronaldo qui a marqué l’ensemble des 7 buts de l’équipe sur la phase à élimination directe lors des deux dernières séquences. Campaigns dans lesquelles le champion d’Italie sortant n’a pas pu aller au bout de l’aventure.



La Cristiano dépendance

Cependant, seul, le Lusitanien ne pourra rien pas tout faire comme les deux derniers parcours l’ont prouvé. Ses compères devront se mettre au diapason afin de pouvoir faire durer l’aventure et accéder au prochain tour. De plus, la « Vieille Dame » n’est pas sur une bonne dynamique. Les Turinois ne sont que 4es de la Serie A avec 42 unités et 1 match en moins. Un classement peu habituel pour un team qui a décroché les huit derniers titres nationaux. Le tout en ayant une « CR7 dépendance » puisque le quintuple Ballon d’Or a planté 16 pions dans le challenge domestique et délivré 3 passes décisives. En C1, il est à 4 réalisations et 1 offrande en 4 apparitions pour cette séquence 2020-2021. Les poulains de l’entraîneur Andrea Pirlo, qui a du mal à mettre en place un vrai plan de jeu, ne devront pas se rater ce soir pour laisser leurs chances de qualification intactes dans un duel marqué par l’absence de Cuadrado blessé. L’essentiel c’est que l’artificier principal de la LDC, Cristiano Ronaldo en l’occurrence, soit là. C’est déjà un atout important pour ce genre de rendez-vous.



FC Séville – Borussia Dortmund : duel entre chevaux noirs

Dans l’autre partie de la soirée, le FC Séville et le Borussia Dortmund s’expliqueront, à la même heure, en Andalousie. Bien évidemment, les Espagnols, très en forme depuis un moment, auront les faveurs des pronostics contre des Allemands qui n’impressionnent pas franchement. Malgré cela, les « Borussen », qui n’ont gagné que 2 de leurs 7 dernières sorties, restent dangereux car imprévisibles. Surtout en présence de la gâchette Herling Haaland (16 buts en 12 matchs européens) et le prodigieux Jadon Sancho.

Deux dangers permanents pour les Ibériques qui peuvent, toutefois, compter sur un gardien en état de grâce. Le Marocain Yassine Bounou reste sur 7 clean sheets de suite. Il a grandement participé à la série de 10 victoires d’affilée toutes compétitions réunies des Sévillans. Dans ce genre de compétitions, avoir une bonne défense est très important. Surtout quand il y a des attaquants de qualité en face. Les Andalous, détenteurs de la Ligue Europa, ont le vécu nécessaire pour aller loin dans l’actuelle cuvée.

M.T.

Programme de la soirée:

FC Porto – Juventus Turin (21h)

FC Séville – Borussia Dortmund (21h)