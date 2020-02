La plus prestigieuse des compétitions de football en Europe reprend ses droits ce soir. Au programme, des 1/8 de finale « aller » de Ligue des Champions qui s’annoncent explosifs. Pour aujourd’hui, le Paris Saint-Germain défiera (21h) le Borussia Dortmund en Allemagne alors que Liverpool ira donner la réplique, à la même heure, aux Madrilènes de l’Atlético en Espagne.

C’est, potentiellement, la rencontre la plus équilibrée et indécise où il sera difficile de savoir qui sortira indemne pour rejoindre les quarts de finale du tournoi européen. Deux équipes portées obsessionnellement vers l’offensif qui s’expliqueront au Signal Iduna Park, l’un des stades les plus spectaculaires du Vieux Continent sachant qu’on y recense la plus grande moyenne d’affluence sur la saison avec 81 199 spectateurs/match.

Sur le rectangle vert s’affronteront l’actuel troisième de Bundesliga allemande et le leader de la Ligue 1 Conforama en France. Les Parisiens se rendent dans la Ruhr avec le traumatisme qui les a souvent hantés quand il s’agit d’affronter des adversaires ultra-offensifs avec des forces de frappe en attaque. Et, justement, le BVB, qui a étrillé l’Eintracht Frakfurt (4/0) il y a 4 jours, des atouts devant à l’instar de Jadon Sancho, 16 réalisations et autant d’offrandes en 30 apparitions toutes compétitions réunies, et Erling Haaland. Ce dernier affole les records

(7 buts en 133 minutes jouées) depuis qu’il a rejoint le club lors du mercato hivernal pour 40 millions d’euros.



Le PSG respecte le BVB

Pour ne rien arranger, les Parisiens ont montré une perméabilité défensive inquiétante lors de la dernière sortie chez Amiens. Pas d’inquiétudes pour autant chez les poulains de l’entraîneur Thomas Tuchel qui retrouve son ancien club. « Non, cette équipe ne nous fait pas peur, mais on a beaucoup de respect pour elle. J’ai vu leur match vendredi, ils ont mis quatre buts, ils ont beaucoup de qualités devant, avec une technique incroyable, des mouvements qui, pour moi, sont difficiles à contrer. Mais si on est solidaire et on joue ensemble, je sais qu’on peut faire un bon match contre ces attaquants, même si ce sont des phénomènes », estime le défenseur Thiago Silva.

En tout cas, le PSG peut, lui aussi, compter sur des footballeurs non moins talentueux tant l’effectif renferme des éléments comme Mbappé, Di Maria, Icardi et Cavani outre Neymar qui devrait être aligné malgré quelques incertitudes sur sa participation. Cette empoignade franco-allemande risque de connaître beaucoup de rebondissements et les filets pourraient trembler plusieurs fois en 90 minutes.



Atlético, un piège pour Liverpool ?

L’autre affiche du jour et celle qui met aux prises l’Atlético Madrid et Liverpool. En considérant la forme actuelle des Madrilènes, on ne peut pas dire que ce soit un véritable choc. Surtout quand on sait que les Anglais écrasent tout sur leur passage depuis quelque temps. Ils ont remporté 12 de leurs 13 dernières rencontres. Si l’on exclut cette défaite enregistrée contre Aston Villa en EFL Cup (Coupe de la Ligue) le 17 décembre dernier par l’équipe réserve, on énumère 31 succès pour 2 nuls lors des 33 derniers tests toutes épreuves confondues.

Aussi, les « Reds » imposent un rythme infernal en Premier League où ils dominent la hiérarchie avec 2 points de cédés sur les 78 seulement depuis le début de la saison. Les poulains de Jürgen Klopp, champions d’Europe sortants, sont un véritable rouleau compresseur qui fait peur à n’importe quel adversaire. Néanmoins, s’ils sont invaincus sur le plan domestique, Mohamed Salah & cie ont déjà essuyé un revers en C1. C’était sur la pelouse du Napoli SSC qui les a battus 2 buts à 0. Une fait qui remonte, tout de même, au 17 septembre 2019. Les « Colchoneros » savent donc que les Anglais ne sont pas imbattables.



Metropolitano, le bon souvenir

Quatrièmes de la Liga, les Espagnols, qui pourraient enregistrer le retour de Diego Costa blessé depuis le 14 novembre dernier, n’ont plus vraiment la même aura par rapport aux 5 dernières années quand ils jouaient souvent les premiers rôles en championnat et atteignaient des stades très avancés dans la LDC. Aussi, Diego Simeone n’a pu décrocher qu’un seul succès avec ses protégés lors des 7 derniers matchs.

Ce soir, au Wanda Metropolitano où ils ont été sacré rois d’Europe, les Liverpuldiens n’auront pas le temps pour la nostalgie : « ce fut l’une de nos plus belles nuits et je suis sûr que lorsque les garçons entreront, ils le verront. Mais nous n’y allons pas pour un pèlerinage. Certainement pas », annonce Klopp. Comme pour dire que tout peut arriver sur le pré tant le football ne se fie pas vraiment aux statistiques.

Programme de la soirée :

Au Signal Iduna Park : Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain (21h)

Au Wanda Metropolitano : Atlético Madrid – Liverpool (21h)