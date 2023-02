La Ligue des Champions UEFA reprend ses droits après la halte entre le premier tour et la phase de l’élimination directe. Huit des seize clubs qualifiés pour les 1/8 de finale de l’épreuve joueront la première manche dès ce soir. Un international algérien est concerné par les rencontres de ce mardi. Il s’agit d’Ismaël Bennacer qui recevra Tottenham Hotspurs avec l’AC Milan à partir de 21h00 au stade San Siro.

Par Mohamed Touileb

Dimanche matin, Ismaël Bennacer s’est entraîné pour la première fois avec le groupe depuis le 30 janvier et sa blessure aux ischio-jambiers. Son coach Stefano Pioli est certainement soulagé de retrouver (même si le voir débuter n’est toujours pas certain) sa dynamo du milieu de terrain au moment où les Milanais sont rongés par les doutes en raison d’une série de mauvais résultats. Les Lombards ont attendu samedi dernier et la réception du Torino FC en Serie A pour mettre fin à une série noire de 7 matchs sans victoire dont 6 revers. Désormais, le club champion d’Italie en titre, largement décroché dans la course en championnat (5e avec 41 unités et 18 points de retard sur le Naples SSC), devra confirmer le réveil sur le plan européen. Pour cela, il faudra bien négocier la réception des Spurs qui ne sont pas plus sereins car ils restent sur une large défaite chez Leicester City (4-1) en Premier League.



Le PSG a de quoi s’inquiéter

Si l’AC Milan, en dépit de ses 7 sacres dans ce challenge par le passé, et Tottenham Hotspurs ne sont que des outsiders, le Paris Saint-Germain se veut prétendant au titre ces dernières années. Cependant, les Français, finalistes malheureux en 2020, sont tombés sur un autre favori en puissance pour décrocher la couronne, à savoir le Bayern Munich.

Et, pour ne rien arranger, le PSG est en crise en plus d’avoir un Kylian Mbappé qui revient de blessure avec une forme à vérifier lors de cette explication avec un risque de rechute présent. En revanche, Christophe Galtier pourra compter sur Marco Verratti et Lionel Messi qui sont, aux dernières nouvelles, « aptes » à jouer. En face, il y aura des Bavarois qui tournent à plein régime en étant invaincus depuis 21 matchs. C’est pour dire que la tâche de la formation de Paname ne sera pas mince pour tenter de prendre option en vue d’une qualification à la prochaine étape.



Brugge et le BDV aux aguets

Par ailleurs, pour les matchs de ce mardi, un autre club allemand sera en lice. Il s’agit du Borussia Dortmund qui sera hôte de Chelsea dans une rencontre qui promet d’être spectaculaire au Signal Iduna Park. Elle constituera aussi un vrai piège pour les « Blues » de Graham Potter. Ce dernier n’a plus vraiment le droit à l’erreur avec une place menacée sur le banc.

Le fait que les « Borussen » restent sur 8 succès de rang n’est pas fait pour faciliter la mission des Londoniens qui s’étaient arrêtés en quart de finale lors de la précédente édition sous les ordres de Thomas Tuchel. Le Real Madrid avait réussi à les sortir pour remporter sa 14e C1 plus tard. Comme le BVB, le Club Brugge cherche à prolonger l’aventure après avoir réussi un premier tour remarquable en sortant d’une poule composée du FC Porto, Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen. Les Belges avaient réussi à sortir indemnes avec les Lusitaniens de Porto. Pour ce tour, ils sont, de nouveau, tombés sur des Portugais puisqu’ils se mesureront au Benfica Lisbonne dans l’un des duels les plus imprévisibles de ce tour.

Programme

de la soirée à partir

de 21h00:

AC Milan – Tottenham Hotspurs

Paris Saint-Germain – Bayern Munich

Borussia Dortmund – Chelsea

Club Brugge – SL Benfica