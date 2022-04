Sur la pelouse de l’Etihad Stadium, il y aura des joueurs de classe mondiale dans les deux camps. Parmi eux, il y a Riyad Mahrez qui est pressenti titulaire pour cette demi-finale ‘’aller‘’ entre Manchester City et Real Madrid à l’Etihad Stadium. Le pronostic est difficile à établir bien que l’écart niveau CV soit abyssal. Néanmoins, ce facteur historique n’aura aucun impact selon Pep Guardiola qui est excité à l’idée de défier « le roi de la compétition ».

Par Mohamed Touileb

Le qualificatif est tout trouvé. Le Real Madrid règne sur l’Europe avec 13 couronnes. Personne ne fait mieux en la matière sachant que l’AC Milan, premier poursuivant dans cette quête, compte 7 consécrations. Mais tout cela sera insignifiant au coup d’envoi tant le football se conjugue au présent. Et l’immédiat dit que les « Skyblues » sont redoutables. On parle tout de même du vice-champion d’Europe qui semble décidé à se poser sur le trône qu’il se fixe comme objectif à chaque début de saison.



Pep prêt à souffrir

« Si nous devons jouer face à l’histoire, nous n’avons aucune chance. L’histoire parle d’elle-même. Pour nous, ce sera un test incroyable et nous allons essayer de souffrir quand nous devons souffrir, d’avoir le ballon, d’attaquer quand c’est possible. C’est la même chose lorsque nous affrontons des grandes équipes de cette compétition comme le Bayern ou le Barça. Ce sera une autre leçon pour l’avenir », estime Pep Guardiola. Lui et sa troupe devront se défaire d’un adversaire qui compte 31 présences dans le carré d’as en 67 éditions et 17 finales. Bien évidemment, personne ne fait mieux dans ce registre que le sigle le plus décoré à ce niveau. D’ailleurs, l’entraîneur des Anglais note que « nous ne pouvons pas changer l’histoire, je l’ai déjà dit. Mais demain nous jouerons à 11 contre 11 et nous allons essayer de gagner. Bien sûr, Madrid a des joueurs qui ont été dans ces situations de nombreuses fois en Ligue des champions ».



Mahrez – Benzema : duel des prolifiques

Le technicien espagnol se dit que « peut-être que nous avons des choses qu’ils n’ont pas, on ne sait jamais. Au final, c’est compliqué de faire des prédictions. Je ne pense pas que ni moi ni Ancelotti allons gagner ou perdre les demi-finales. Ce sport appartient aux joueurs. Ce sont eux qui feront la différence, et c’est pour cela que les gens vont dans les stades ». Dans ses rangs, Guardiola compte des joueurs de très haute qualité comme les De Bruyne, Gundogan, Rodri et -bien évidemment- Riyad Mahrez. L’Algérien est le « Skyblue » le plus prolifique dans l’épreuve avec 6 buts et 1 passe décisive en 10 apparitions. En revanche, Walker et Cancelo seront absents pour suspension ce soir. La menace dans le camp espagnol sera inévitablement Karim Benzema. L’attaquant marche sur l’eau cette saison (39 buts et 13 passes D en 40 rencontres). Notamment en LDC car il a éliminé, à lui seul quasiment, le Paris Saint-Germain et Chelsea lors des deux tours précédents. Le Français a marqué 7, dont deux triplé, des 8 buts des siens depuis la phase à élimination directe. Le danger peut clairement venir de lui. In fine, rappelons que lors de l’édition 2019-2020 de la LDC, les deux antagonistes du soir s’étaient croisés en 1/8. Man. City s’est qualifié en s’imposant deux fois 2 buts à 1. Et, côté Merengue, KB9 a marqué par deux fois alors que Mahrez, remplaçant au ‘’retour‘’, n’a ni scoré ni fait une offrande. Une donne personnelle à soigner pour ce soir.