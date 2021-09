L’Entente Sportive de Sétif a très mal entamé son aventure en Ligue des champions en concédant une lourde défaite face à la formation gambienne du FC Fortune (3-0), en match disputé au stade de l’Indépendance (Bakau) pour le compte du tour préliminaire « aller » de l’épreuve.

par Saïd B.

Pourtant le Onze aligné par le coach tunisien de l’Entente de Sétif Nabil Kouki est formé des joueurs cadres de l’équipe.

Plus grave encore, les Sétifiens ont perdu leur premier match de la saison, eux qui, pourtant, sont plus expérimentés que les Gambiens et qui ont été éliminés au mois de mai dernier en quarts de finale de cette prestigieuse compétition face à l’équipe tunisienne de l’ES Tunis.

Par contre, c’est la première fois de l’histoire de cette équipe du club gambien Fortune se trouve qualifié en Ligue des champions.

Il est important de signaler que les Sétifiens ont été très mal reçus par les responsables du club du FC Fortune. Ces mêmes responsables qui n’ont même pas daigné se présenter à l’aéroport pour accueillir leur délégation. Plus grave encore, les joueurs de l’ESS ont été perturbés le matin du match, l’équipe adverse n’ayant pas mis de bus à leur disposition pour les emmener au stade. Ce qui a contraint le coach Nabil Kouki et ses poulains à se répartir en plusieurs petits groupes de quatre pour pouvoir emprunter des véhicules légers.

Ainsi, et sur la pelouse du stade de l’Indépendance de Bakau, les joueurs du FC Fortune ont d’emblée pris le match en main. Et c’est donc le plus normalement du monde qu’ils ont ouvert la marque dès la 22e minute du jeu, par l’intermédiaire d’Ebrima Camara. Par la suite, les locaux ont dominé les Sétifiens qui ont tenté, toutefois, de niveler la marque, en vain. La mi-temps est sifflée sur ce score court d’un but à zéro en faveur des Gambiens. Les Sétifiens ont donc bien espéré revenir lors de la deuxième période afin de niveler la marque et revenir avec un bon résultat. Mais, le keeper Khedairia a été surpris par un second but signé Patrick Sylva à l’heure du jeu. Enfin, Alieu Barry ajoute un troisième but qui a finalement bien découragé les joueurs du coach Kouki (82e). Face à ce score lourd de 3 buts à 0 face à des joueurs bien expérimentés sur le plan continental, d’aucuns spécialistes et connaisseurs estiment que la tâche des Sétifiens en match retour s’annonce des plus compliquées. Surtout que le jeu des Africains est connu en déplacement, ils jouent régulièrement à la défensive en fermant le jeu. Ce qui ne facilitera guère l’affaire de leurs adversaires pour tenter de débloquer la situation.

Il est utile de noter au passage que les matchs « aller » de ce tour préliminaire de la Ligue des champions ont débuté vendredi et se poursuivaient hier, au moment où nous mettions sous presse, avec le déroulement de sept autres rencontres, dont celle du deuxième représentant algérien dans cette compétition, en l’occurrence, le CR Belouizdad, qui jouait en déplacement chez les Nigérians d’Akwa United.

Les débats de ce tour préliminaire « aller » se clôtureront le dimanche 19 septembre avec le déroulement du dernier match inscrit à leur programme qui mettra aux prises les Guinéens du CI Kamsar aux Ghanéens d’Accra Hearts Of Oak.

Un duel initialement prévu en même temps que les autres matchs et qui a été finalement reporté au dimanche 19 septembre à cause de la situation politique que traverse actuellement la Guinée.

Ainsi, ce match se déroulera en même temps que les matchs « retour de ce tour préliminaire, programmés par la CAF entre les 17 et 19 septembre.