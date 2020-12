La défaite du Real Madrid, mardi, face au Chakhtior Donetsk (0-2) a amené les médias espagnols à s’interroger sur l’avenir de Zinédine Zidane, l’entraîneur madrilène. Au lendemain de la défaite du Real Madrid à Kiev face au Chakhtior Donetsk (0-2), la presse sportive espagnole affichait évidemment en une la déroute des Merengues. Mais si les médias madrilènes sont plutôt cléments avec Zinédine Zidane, l’entraîneur du Real, les journaux catalans ne l’épargnent pas.

«Crise totale» titre ainsi le quotidien sportif catalan Sport sur sa première page. «Le projet de Zidane donne des signes d’épuisement et au Bernabeu on réfléchit déjà à sa succession, alors que le technicien ne pense pas à démissionner», explique le journal qui rappelle que le Real pourrait être éliminé lors de la dernière journée de la phase de groupe.

Sport parle aussi d’une «rupture totale entre Zidane et une grande partie du vestiaire du Real Madrid.» Le technicien serait agacé par l’attitude de certains joueurs comme Marcelo et Toni Kroos quand il n’a aucun «feeling» avec d’autres comme Isco. Mundo Deportivo n’est pas tendre non plus avec Zidane titrant sur sa une «de mal en pis».

«Si le Real est éliminé de la Ligue des champions, Zidane pourrait être renvoyé», ajoute le journal catalan. «MD» se demande aussi si le moment n’est pas venu pour Mauricio Pochettino. L’Argentin serait le grand favori pour succéder à Zidane en cas de départ. «C’est un entraîneur qui a toujours plu à Florentino Perez (le président du club madrilène) et il n’a jamais caché qu’il serait plus qu’enchanter d’entraîner le Real Madrid», rappelle le quotidien catalan.



Marca relativise

Du côté de la presse madrilène, l’inquiétude est de mise aussi. Marca titre sa première page avec une expression espagnole «Quien te ha visto y quien te ve…» qui décrit un Real autrefois puissant et qui semble aujourd’hui malade et faible. «Nouveau naufrage du Real face au Chakhtior mais la victoire de l’Inter fait que cela ne dépend que de lui contre Gladbach», tente de relativiser Marca.

«L’un des plus grands échecs de l’histoire du club» Le journaliste de Marca Juan Ignacio García-Ochoa se demande : «Est-ce la faute de Zidane», si le Real en est là aujourd’hui ? «Zinédine Zidane est sur la corde raide, admet-il. Et si la semaine prochaine il est sorti de la Ligue des champions, le plus normal est que Madrid se passe de ses services. Et je suis sûr que même l’entraîneur français lui-même comprend la décision, car nous serions confrontés à l’un des plus grands échecs de l’histoire du club blanc.»



La «pire période» de Zizou

Le journaliste trouve toutefois des circonstances atténuantes à l’entraîneur français : «Est-ce la faute de Zidane si les remplaçants de Cristiano Ronaldo ont été Mariano et Jovic ?» ; «Si ses joueurs ne marquent pas de but ?» ; «Si aucune signature ne lui est parvenue ?» ; «Si Hazard est toujours blessé ?» ; «Si Ramos s’est blessé avec l’équipe nationale ?» ; «Si Vinicius et Rodrygo ne brillent toujours pas comme des cracks ?» «La débâcle madrilène a commencé au moment où Cristiano Ronaldo a quitté Madrid, ajoute le journaliste de Marca. […] Et le Français est revenu et avec une équipe affaiblie, il a remporté la Super Coupe et la Liga. Rien que pour cela, il mérite respect et patience. Toute la patience qu’il faut. Parce que Zidane l’a mérité… et parce qu’il se relève toujours.»

«Le soutien du club à Zidane est incontestable» Le journal madrilène estime que Zidane traverse «sa pire période» au Real à cause des «mauvais résultats et des mauvaises performances de la grande majorité des joueurs.» «L’entraîneur, qui ne fait plus l’unanimité au sein de la direction, du vestiaire et des tribunes, a suscité des doutes sur sa gestion et les résultats de l’équipe, tombée dans un crash contre le Chakhtior mardi», peut-on également lire dans As.

As rappelle également que le conseil d’administration du club se réunit ce mercredi après-midi. «Mais le nom de Zidane n’apparaît pas à l’ordre du jour, le club ne le remet pas en question ou ne l’a jamais remis en question. […] Le soutien du club à Zidane est incontestable», assure une source haut placée au club citée par le quotidien sportif madrilène. n

Articles similaires