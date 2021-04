Le MC Alger, un des deux représentants algériens en Ligue des champions africaine de football, s’est qualifié pour les quarts de finale de cette prestigieuse compétition, en décrochant un précieux nul (1-1) en déplacement contre l’Espérance Tunis, en match disputé samedi au stade Radès, pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules, Groupe « D ». Deuxièmes de leur groupe (avec huit points) avant cette ultime journée, les Vert et Rouge n’avaient besoin que d’un seul point pour se qualifier, mais ô combien cela fut difficile. Les choses avaient d’ailleurs très mal commencé pour le Mouloudia, car en plus d’avoir concédé l’ouverture du score par Ben Khalifa (31′), ils ont vu leur principal concurrent pour la qualification, le Zamalek d’Egypte mener (4-0) dès la première mi-temps face aux Sénégalais du FC Teungueth. Ce n’est qu’en toute fin de match que la balance a basculé en leur faveur, après l’égalisation d’Abdennour Belkheir, sur une passe de Samy Frioui (68′), alors que dans l’autre match, les Sénégalais avaient réduit le score (4-1). Malgré ce nul à domicile, l’EST termine en tête du Groupe « D », avec 11 points, et se qualifie en quarts en compagnie du MC Alger (2e/ 9 pts), alors que la large victoire du Zamalek (4-1) a compté pour du beurre, puisque les Egyptiens sont finalement éliminés, tout comme les Sénégalais du FC Teungueth. Vendredi, l’autre représentant algérien dans cette compétition, le CR Belouizdad, a été le premier à valider son billet pour les quarts de finale, en ramenant une précieuse victoire de son déplacement en Afrique du Sud, où il avait dominé les leaders du Groupe « B », les Mamelodi Sundowns (0-2). Des réalisations signées Amir Sayoud (29′) et Ahmed Gasmi (45′), alors que dans l’autre match de ce Groupe « B », le TP Mazembé avait difficilement dominé les Soudanais d’Al-Hilal (2-1). Malgré cette victoire, le TP Mazembé est éliminé, tout comme Al Hilal, alors que le CR Belouizdad (2e avec 9 points) accompagne en quarts de finale les Mamelodi Sundowons (leaders avec 13 points).

