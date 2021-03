Le Paris Saint-Germain a annoncé dans un bref communiqué médical que Neymar ne pourra pas disputer le huitième de finale retour de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Le Brésilien, qui n’est pas totalement remis de sa blessure à la cuisse gauche, va poursuivre son travail individuel. Malgré ses efforts, Neymar ne retrouvera pas ses ex-coéquipiers du Barça sur la pelouse du Parc des Princes mercredi. Selon le communiqué publié par le PSG, le Brésilien, blessé à la cuisse gauche, le 10 février dernier lors du déplacement à Caen (1-0) en 32e de finale de Coupe de France, va poursuivre son travail individuel et ne sera pas appelé dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le huitième de finale retour de Ligue des champions. « Un nouveau point sera fait dans les prochains jours », précise le club de la capitale.



Pas de risque à prendre

En fin de semaine passée, l’entourage de Neymar faisait pourtant part de son optimisme pour un éventuel retour de l’ailier face aux Blaugrana. En effet, l’ancien Barcelonais a repris l’entraînement collectif ces derniers jours. Mais le Brésilien a déjà manqué le match aller et aucun risque n’a été pris par le staff parisien alors que le champion de France a quasiment validé son ticket pour les quarts de finale de la C1 et qu’il doit encore lutter pour le titre en L1.

Buteur lors du match aller, Moise Kean sera forfait ce soir. Testé positif au Covid-19 la semaine passée, l’attaquant italien est encore à l’isolement. Si Juan Bernat, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre, est en phase de reprise individuelle, Sergio Rico était absent de l’entraînement ce mardi matin pour des raisons personnelles. n

