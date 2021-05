La finale de Ligue des Champions pour la séquence 2020-2021 sera 100% anglaise. Elle opposera, le 29 mai prochain, Manchester City de Riyad Mahrez et Chelsea. La rencontre a été domiciliée en Turquie. Au stade Atatürk d’Istanbul plus précisément. Cependant, le duel risque d’être relocalisé en raison des restrictions, qui entrent en vigueur à compter du 12 mai, imposées aux voyageurs en provenance du Royaume Uni. Une véritable contrainte pour l’UEFA sur le plan lucratif. Explications.

Comme lors de la dernière édition, la Turquie pourrait devoir se passer d’abriter la finale de la LDC. Pour rappel, c’est l’année écoulée que l’antre stambouliote devait accueillir l’explication ultime de la C1 avant que l’UEFA n’opte pour un « Final 8 » joué à… Lisbonne au Portugal.

Ainsi, le Coronavirus pourrait perturber l’organisation pour ce choc « So British » pour la deuxième année de suite. Les personnes qui voudront aller voir cette finale en Turquie devront y penser par deux fois. En effet, en plus de l’argent pour le billet d’avion, les frais d’hébergement et le ticket du stade, les supporters devront observer une quarantaine après le retour du voyage. Ça sera dans des hôtels réservés à cet effet. Une entrée dans la bulle sanitaire qui coûte 2000 euros. Pas négligeable.

« La Fédération anglaise et l’UEFA en discussion »

Le fait de classer la Turquie comme une « no go zone » aura « des implications. Cela signifie, j’en ai bien peur, concernant la Ligue des champions, que les supporters ne devraient pas se rendre en Turquie. Je peux vous dire que la fédération anglaise est en discussions avec l’UEFA à ce sujet, nous sommes prêts à accueillir la finale » comme l’a indiqué Grant Shapps, ministre des Transports au Royaume.

Le problème ne sera pas la relocalisation du rendez-vous mais la réaction des Turcs. Ces derniers pourraient légitimement penser qu’ils sont vraiment des têtes de Turcs en voyant l’instance européenne leur retirer la finale de Champions League une nouvelle fois en l’espace d’un an. Cependant, ils devraient, comme l’année écoulée, se voir attribuer l’accueil de la prochaine finale… si tout se passe bien.

