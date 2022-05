Al Ahly d’Egypte a décidé de présenter un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) suite à la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de faire jouer la finale de la Ligue des champions africaine au Maroc. «Al Ahly a décidé de présenter un recours au TAS contre la décision de la CAF de ne pas organiser la finale de la Ligue des champions dans un lieu neutre, en dehors des pays des quatre demi-finalistes, en plus d’autres violations qui ne répondent pas à la charte olympique, aux règlements de la FIFA et de la CAF», a dénoncé le double tenant du titre à travers un communiqué sur son compte officiel tweeter. Le club égyptien a déjà demandé à la CAF de faire jouer la finale dans un terrain neutre et fera appel de la décision de la CAF, en demandant au TAS de résoudre la situation avant la finale de la compétition, prévue le 30 mai au Complexe Mohamed V de Casablanca. De plus, Al Ahly espère que la CAF aura à cœur de ne pas entraver la justice et qu’elle fournira au TAS tous les documents requis qui aideront à obtenir justice, lit-on sur le communiqué d’Al Ahly. La décision d’Al Ahly de faire appel au TAS est intervenue après que la CAF ait pris la décision d’organiser la finale de la Ligue des champions au même endroit pour la deuxième saison consécutive. «Cette décision donnera l’avantage du terrain à une certaine équipe qui jouera à domicile devant ses fans en plus de violer d’autres lois et règlements. La CAF a déclaré que sa décision était basée sur le fait qu’il n’y avait qu’une seule proposition disponible pour accueillir le match, sans donner d’explication adéquate sur les raisons du retrait de l’autre proposition (sénégalaise, ndlr).», souligne le club égyptien. Pour rappel, les demi-finales (retour) se joueront vendredi et samedi prochains. Lors de la première manche, les Egyptiens d’Al-Ahly SC se sont imposés à domicile face au représentant algérien l’ES Sétif (4-0), alors que les Angolais de Petro Atlético se sont inclinés à domicile devant les Marocains du WA Casablanca (1-3).

