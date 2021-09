En marquant lors d’un match épique face à Leipzig (6-3) mercredi soir, en match de la première journée de la Ligue des champions, Riyad Mahrez est devenu co-meilleur buteur algérien en C1 avec 11 buts, à égalité avec l’ancien capitaine des Verts Rabah Madjer, a indiqué l’instance européenne. L’Algérien avait été époustouflant avec trois buts en deux matches dans les demi-finales de l’UEFA Champions League contre Paris la saison dernière avant de s’incliner contre Chelsea en finale. Il semble avoir repris la compétition cette semaine sous les mêmes auspices en égalant un prestigieux record dès la première journée, a estimé l’UEFA. Lors de l’improbable victoire 6-3 sur Leipzig dans le Groupe A, mercredi, le natif de Sarcelles a inscrit un penalty qui fait de lui le meilleur buteur algérien dans la Coupe des champions, à égalité avec le grand Rabah Madjer.

L’Algérois, qui avait mis à terre le Bayern lors de la finale 1987 avec la talonnade légendaire qui porte depuis son nom, la Madjer, était jusqu’ici le meilleur buteur algérien de l’Histoire de la C1 avec 11 réalisations. Il n’est plus seul puisque Mahrez a délaissé la deuxième place qu’il occupait avec Hilal Soudani (10 buts en comptant les qualifications). Mahrez dispute sa cinquième Ligue des champions avec un total de 35 matchs joués pour 11 buts inscrits et 12 passes décisives. Il avait atteint la finale de la C1 la saison dernière perdue face à Chelsea (0-1).

Mahrez possède un riche palmarès avec 11 titres majeurs en club et en sélection nationale dont trois titres de champion d’Angleterre (2016, 2019 et 2021) et une Coupe d’Afrique des nations (2019)

Il avait été élu Joueur de l’année de l’Association anglaise des joueurs professionnels (PFA) et Ballon d’Or africain 2016. n

