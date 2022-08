Les champions du Danemark et de Turquie, «Copenhague et Trabzonspor, s’affronteront fin août en barrages de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué mardi par l’UEFA à Nyon (Suisse). Les Danois et les Turcs, seuls champions nationaux à intégrer la campagne européenne à cet ultime tour avant la phase de groupes, ont eu la malchance de tomber l’un contre l’autre lors de ce tirage au sort.

Les barrages sont prévus les 16-17 et 23-24 août. Les autres affiches sont à inconnues multiples, car tous les clubs sont encore en lice au troisième tour de qualification, qui se termine le 9 août. Un choc entre le Dynamo Kiev et le Benfica Lisbonne est envisageable, à condition que les deux clubs valident leur ticket pour les barrages. Ancien finaliste de la Ligue des champions, Monaco pourrait retrouver, de son côté, les Rangers de Glasgow ou l’Union Saint-Gilloise en barrages, à condition de disposer, d’abord, du PSV Eindhoven au 3e tour de qualification. Les qualifications à la C1 sont réparties en deux tableaux distincts: la «voie des champions » composée des clubs champions de nations de second rang et «la voie de la Ligue », où figurent des équipes de grandes nations ayant terminé «deuxième ou troisième de leur championnat respectif, comme Monaco ou le Benfica. L’UEFA a également dévoilé le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa, prévus les 18 et 25 août, avec notamment un duel entre les Belges de La Gantoise et les Chypriotes de l’Omonia Nicosie. En Ligue Europa Conférence, la troisième Coupe d’Europe, le récent demi-finaliste de la Ligue des champions, Villarreal, n’a pas bénéficié d’un tirage très abordable: les Espagnols iront soit au Portugal, défier le Vitoria de Guimaraes, soit en Croatie, pour affronter le Hajduk Split. Quant au club de West Ham, 7e de Premier League l’an passé, il sera opposé «aux Danois de Viborg ou aux Féroïens de Torshavn, pour des barrages également «programmés les 18 et 25 août. n

