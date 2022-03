Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football: le CR Belouizdad et l’ES Sétif, ont réussi leur sortie, à l’occasion de la 4e journée de la phase de poules, disputée vendredi et samedi, en l’emportant à domicile, respectivement, face à Jwaneng Galaxy du Botswana (4-1) et AmaZulu FC d’Afrique du Sud (2-0). Logé dans le groupe C, le CR Belouizdad n’a pas raté l’occasion de prendre option sur les quarts de finale, en l’emportant, avec autorité, face à Jwaneng Galaxy, dont la défaite s’est avérée fatale, puisqu’il est d’ores et déjà éliminé. Il s’agit de la quatrième victoire de suite pour le Chabab, toutes compétitions confondues, confirmant davantage ses ambitions de jouer son va-tout sur les deux fronts : championnat et Ligue des champions. Dans l’autre match du groupe C, l’Espérance de Tunis n’a pas fait dans la dentelle en s’imposant face à l’autre représentant tunisien, l’ES Sahel (2-0), grâce notamment à un but signé par le défenseur international algérien, Abdelkader Bedrane. A l’issue de ces résultats, le CRB n’aura besoin que d’un seul point, lors de la 5e journée (18-19 mars) à domicile face à l’ES Sahel, pour pouvoir valider son ticket pour les quarts de finale. De son côté, l’ES Sétif, versée dans le groupe B, s’est relancée dans la course à la qualification, en s’imposant facilement à la maison face aux Sud-africains d’AmaZulu FC (2-0). Il s’agit de la deuxième victoire pour les Sétifiens dans cette phase de poules, après celle décrochée lors de la journée inaugurale à Conakry face aux Guinéens de Horoya AC (1-0). Un succès précieux qui permet à l’Entente de réaliser une excellente opération au classement, et monte à la deuxième place avec 6 points, à égalité de points avec AmaZulu FC, soit à trois longueurs du leader le Raja Casablanca, surpris en déplacement devant à Horoya AC (2-1). Lors de la 5e journée, l’ESS recevra Horoya AC alors que les Marocains du Raja Casablanca auront l’occasion de sceller leur qualification, en se rendant à Durban pour défier AmaZulu FC. n

