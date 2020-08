Alors que la Ligue des champions d’Afrique devait s’achever, en raison de la pandémie de coronavirus, par un « Final four » au Cameroun, les demi-finales se joueront finalement au traditionnel format aller/retour les 25 et 26 septembre et 2 et 3 octobre, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF) hier. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, avait annoncé au début du mois de juillet que cette phase finale aurait lieu en septembre à Douala, mais le Japoma Stadium (60.000 places) de la ville côtière n’était plus jugé idéal en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Les demi-finales aller, qui opposent respectivement les Egyptiens d’Al Ahly et du Zamalek aux Marocains du Wydad Casablanca et du Raja Casablanca, auront lieu en Egypte les 25 et 26 septembre, et les matches retour au Maroc les 2 et 3 octobre, a annoncé la CAF dans un communiqué, sans plus de précisions.

« La finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine », ajoute la CAF. Si elle oppose deux clubs d’un même pays, en revanche, elle se jouera le 15 ou le 16 octobre, soit au Maroc, soit en Egypte. « La CAF poursuivra les discussions avec les différentes parties prenantes sur les possibilités d’organiser les matches restants de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019/2020 à huis clos ou non », est-il précisé. La CAF a en outre acté l’organisation d’un « Final Four » pour la Coupe de la Confédération, la C2 africaine, au Maroc fin septembre, à huis clos cette fois.

Articles similaires