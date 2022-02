Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football : le CR Belouizdad et l’ES Sétif, ont réussi leurs débuts en phase de poules, à l’occasion de la 1re journée disputée vendredi et samedi. Logé dans le groupe C, le CRB, double champion d’Algérie, est allé tenir en échec les Tunisiens de l’Etoile sportive du Sahel (0-0), alors que l’Entente a frappé un bon coup à Conakry en s’imposant face aux Guinéens de Horoya AC (1-0) dans le groupe B.

Les regrets du Chabab

Le Chabab, dirigé sur le banc par le Brésilien Marcos Paquita, aurait pu prétendre à un meilleur résultat, puisque les Algérois ont raté une belle opportunité de repartir avec le gain du match, suite au penalty raté dans le temps additionnel par Kheïreddine Merzougui.

Dans l’autre match de cette poule, les Tunisiens de l’ES Tunis, grâce à un triplé de Mohamed Ali Ben Romdane, ont dominé les Botswanais de Jwaneng Galaxy sur un score sans appel de 4 à 0.

Lors de la 2e journée, le CRB devra sortir le grand jeu, samedi au stade du 5-juillet (20h00) pour venir à bout de l’Espérance, dans un derby maghrébin qui s’annonce palpitant. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de la précédente édition en quarts de finale de l’épreuve.

L’EST s’était qualifiée au terme des tirs au but (aller : 2-0, retour : 0-2, aux t.a.b : 3-2).

15e succès en ‘’away‘’ pour l’Entente

De son côté, l’ESS a réussi à décrocher son 15e succès en déplacement, dans ses participations africaines, en battant samedi Horoya AC (1-0), grâce à une réalisation signée Ahmed Kendouci (47e). La formation guinéenne concède pour l’occasion son premier revers à domicile, après une série d’invincibilité de 34 matchs, dans les compétitions africaines interclubs. Dans l’objectif de confirmer son bon départ, l’Entente sera face à un sérieux test, vendredi au stade du 5-juillet (20h00), en accueillant les Marocains du Raja Casablanca, qui ont pris le meilleur à domicile sur les Sud-africains d’AmaZulu (1-0). n

