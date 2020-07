Le ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports a autorisé la Fédération de football de son pays à déposer sa candidature pour l’organisation des demi-finales et finale de la Ligue africaine des champions, rapporte la presse locale.

« La Fédération égyptienne de football annonce qu’elle fera acte de candidature dans les prochaines 48 heures », indique la même source. La Confédération africaine de football (CAF) avait annoncé, à l’occasion de la dernière réunion de son comité exécutif, sa volonté de faire jouer les demi-finales et finale de la Ligue africaine des champions au stade Japoma de Douala, en septembre prochain.

Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, l’instance dirigeante du football africain avait décidé de délocaliser ses compétitions en un lieu unique : le reste des matchs de la Coupe de la Confédération au Maroc et ceux de la Ligue des champions au Cameroun. Mais des sources médiatiques ont rapporté samedi que le Cameroun a décliné l’offre, invoquant la forte pluviométrie et la pandémie de Covid-19. Deux affiches alléchantes sont au programme des demi-finales de la LDC : Wydad Casablanca (MAR) – Al Ahly (EGY) et Raja Casablanca (MAR) – Zamalek (EGY).En Coupe de la Confédération, sont prévues Horoya AC (GUI) – Pyramids FC (EGY) et Hassania Agadir (MAR) – RS Berkane (MAR).

