Le CR Belouizdad s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, après son succès devant les Sierra-Léonais de Bo Rangers FC sur le score 3-0 (mi-temps: 1-0), en match retour du premier tour préliminaire, disputé samedi soir au stade du 08 mai 45 à Sétif. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Keddad (33e) et Aribi (86e et 89e). Lors du match aller, disputé samedi dernier au Stade Samuel Kayon Doe Sports (Paynesville) à Monrovia, les deux équipes se sont neutralisées (0-0).

Le Chabab sera opposé au 2e tour préliminaire, au vainqueur de la double confrontation entre DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) et Djoliba AC (Mali). Le second représentant algérien dans cette prestigieuse compétition africaine, la JS Kabylie, affrontait hier à l’heure où nous mettions sous presse, les Sénégalais de Casamance FC au stade du 08 mai 45 à Sétif. Les Canaris avaient perdu 1 but à 0 à l’aller.

