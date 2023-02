Après être allé s’imposer chez le Zamalek SC (0-1) la semaine dernière en ouverture de la phase

de groupes de Ligue des Champions CAF, le CR Belouizdad a raté son test à domicile face à l’ES Tunis samedi au stade 5 Juillet 1962 (Alger). Venus en force pour soutenir leur club, les supporters belouizdadis ont quitté l’enceinte déçus par le résultat qui n’a pas franchement récompensé le rendement des camarades de Houssem-Eddine Mrezigue. L’expérience des Espérantistes,

plus rodés à ce genre de rendez-vous, a – encore une fois – prévalu.

Par Mohamed Touileb

Des regrets, il y en a forcément pour le « Chabab » qui aurait pu prétendre à un meilleur résultat avec un meilleur réalisme et sans cette frappe limpide de Hamdou El Houni qui a nettoyé la lucarne d’Alexis Guendouz à 10 minutes de la fin de la partie.

Kouki se veut optimiste

Après avoir longtemps fait le dos rond, les Tunisois ont pu trouver la faille à un moment crucial pour refroidir tout le stade. Ce succès permet aux Espérantistes de prendre seuls les commandes du groupe ‘’D‘’ avec 6 points glanés en 2 rounds alors que les Algérois se retrouvent 2es du quatuor complété par Al-Merrikh (Soudan) et Zamalek SC qui n’ont pas pu se départager lors de cette étape (0-0) comptant 1 point chacun.

Dans le contenu, les protégés de Nabil Kouki n’ont pas été mauvais. « C’est notre match référence. Je pense que les joueurs ont appliqué rigoureusement les consignes. Ils ont fourni beaucoup d’efforts et ont été très généreux. Mais on a cruellement manqué de réalisme alors que l’adversaire a pu scorer sur un exploit individuel », estime le technicien tunisien.

L’ancien driver de l’ES Sétif se veut optimiste pour la suite de la campagne. « On n’est qu’à la deuxième journée. Le chemin est encore long et je suis persuadé que si on fournit les mêmes prestations dans l’avenir, on passera au second tour. On pourrait même aller très loin dans cette épreuve. Maintenant, il faut se relancer face à Al-Merrikh qui n’est pas un adversaire facile. Notre qualification se jouera lors des deux prochaines sorties face aux Soudanais », se projette Kouki.

Costaud comme Tougaï

Il est clair que le succès au Soudan devient impératif pour les triple-champions d’Algérie en titre qui n’ont pas franchement rassuré quant à leur capacité de gérer leurs émotions dans ce genre de compétitions. Après avoir été sorti dès les quarts de finale lors des deux dernières éditions, les « Rouge et Blanc » aspirent à briser ce plafond de verre pour la séquence en cours.

Pour cela, il faudra déjà s’extirper de cet écrémage puis tenter d’aller chercher le trophée qui reste un objectif majeur après avoir pu dominer la scène nationale ces dernières années. Toutefois, le CRB devra apprendre à marquer dans ses instants forts car, à ce niveau, cela reste un détail important. Et on a pu le constater avant-hier contre le « Taraji » qui a fait son match avec ses moyens. On notera le gros match de Mohamed-Amine Tougaï, l’international algérien, qui était impérial dans la défense des « Sang et Or » en réalisant des interventions décisives qui ont permis aux siens de préserver leur cage inviolée. n