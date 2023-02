En appel au Caire vendredi chez le Zamalek SC pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions CAF, le CR Belouizdad a livré une prestation très solide qui lui a permis

de revenir avec trois précieux points pour lancer sa campagne des groupes. Pour sa troisième participation de suite dans l’épreuve interclubs continentale par excellence, les Belouizdadis semblent avoir des arguments pour aller plus loin.

Par Mohamed Touileb

C’est en quart de finale que le « Chabab » a vu son aventure africaine s’arrêter lors des deux précédentes éditions face à l’ES Tunis et le WA Casablanca dans l’ordre. Si la formation algéroise n’a pas pu aller au-delà de ce cap, elle devenait la première formation algérienne à se qualifier deux fois d’affilée au knockout stage de la LDC CAF.

Pour cette séquence 2023-2024, le but est clair : aller chercher le trophée. Et le CRB donne l’impression d’être armé pour cela compte tenu de ce qu’on a pu voir avant-hier avec cette faculté à dominer les Zamalkaouis chez eux. Un fait qui reste rare. Surtout que les Egyptiens ont leurs traditions dans cette compétition. On parle tout de même du quintuple vainqueur dans ce challenge.



Kouki ne s’enflamme pas

Aussi, par le passé, aucun club Dz n’était parvenu à dominer les Cairotes chez eux dans un tournoi CAF. Certes, beaucoup diront que le Zamalek SC traverse la crise en ce moment, ce qui a profité aux Chababistes. Mais, pour ceux qui ont regardé le match, la supériorité technique des Algériens était évidente.

Après la partie, l’entraîneur Nabil Kouki a tenu à féliciter ses joueurs pour cette victoire. « On savait que ça allait être un match difficile même si le Zamalek traverse des circonstances délicates. Mais le Zamalek reste le Zamalek. J’ai dit aux joueurs de faire attention à la réaction d’orgueil de l’adversaire », a noté le technicien tunisien.

« On a pu marquer ce but qui est très important. Je pense qu’on aurait pu concrétiser d’autres occasions. On a raté beaucoup d’opportunités. Cela reste le seul point noir pour nous. En Ligue des Champions, il faut être plus réaliste. J’attends plus de mes joueurs », avertit l’ex-driver de l’ES Sétif.



Confirmer face à l’ES Tunis

L’exigence est là. Kouki sait que le chemin est encore long pour lui et ses poulains dans cette campagne. D’autant plus que l’objectif pour les gars de Laâquiba, qui sont ultra-dominateurs sur le plan national, est de tenter de décrocher la consécration pour la première fois de son histoire. Tout le monde attendra les camarades de Houssem-Eddine Mrezigue, encore une fois excellent dans le milieu de terrain en compagnie de son binôme Zakaria Draoui, au tournant.

Dans la poule « D », que complètent les Tunisiens de l’ES Tunis et les Soudanais d’Al-Merrikh Omdourman qui s’affrontaient à l’heure où nous mettions sous presse, le CR Belouizdad amorce bien son périple vers la phase à élimination directe. La confirmation est attendue la semaine prochaine avec la réception, dans 6 jours, des Espérantistes qui seront certainement le candidat pour la qualification dans ce quatuor. n