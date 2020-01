C’est une rencontre où le faux pas serait fatal. La 4e journée en phase de poules de la Ligue des Champions CAF que dispute USM Alger cet après midi (14h) chez le Mamelodi Sundowns, leader de la poule « C » (7 points), sera vitale. Troisièmes avec deux unités au compteur, les Usmistes n’ont d’autres choix que d’essayer de l’emporter pour se relancer et ne pas se faire distance par le WA Casablanca (2e, 5 points). La tâche s’annonce «compliquée mais pas impossible» comme Dziri Bilel, coach des Algérois, l’a si bien noté.

Battus (0/1) le 28 décembre dernier au stade Mustapha Tchaker par les Sud-Africains, les Unionistes ont pu renouer avec le succès sur le plan local face au Paradou AC (1/0) en championnat et l’USM Khenchela (6/1) en 1/32 de finale de Coupe d’Algérie. Aujourd’hui, au pays de Mandela, ils essayeront de préserver cette dynamique pour durer dans la compétition continentale.

A Pretoria, les « Rouge et Noir » se rendent avec un seul objectif en tête : gagner pour revenir dans la course à la qualification. Les joueurs savent que c’est le seul cas de figure qui leur évitera des adieux précoces dans le tournoi : « on sait que Mamelodi est une équipe qui a beaucoup de cohésion et qui est très offensive. On va jouer sur ses points faibles pour la surprendre tout en étant solides derrière », a jugé Réda Boumechra dans une interview accordée au quotidien spécialisé «Compétition».



« Y croire jusqu’au bout »

Le milieu de terrain a aussi reconnu que « la tâche s’est davantage compliquée en nous inclinant chez nous face à Mamelodi, mais nous n’avons pas d’autres choix que de jouer les matches restants à fond pour ne pas avoir de regrets. On va tout donner pour essayer de nous rattraper et garder des chances de passer. Je sais que nous avons un groupe qui peut le faire, on doit y croire jusqu’au bout.»

En l’absence d’Ellafi et Zouari (blessés) outre Koudri (suspendu) sans oublier que Benkhelifa est incertain, l’entraîneur en chef Dziri Bilel devra chercher des alternatives. « C’est sûr qu’on aurait souhaité faire notre voyage avec un effectif au grand complet mais que voulez-vous qu’on fasse ? On doit s’adapter. Je trouverai les solutions pour pallier les différentes défections », promet-il disant savoir « très bien que notre mission s’annonce ardue. On aura en face un adversaire qui n’est plus à présenter puisqu’il s’agit de l’une des meilleures équipes africaines. Notre mission est, certes, très difficile, mais pas impossible. Autrement dit, comme le Mamelodi Sundowns nous a battus à Blida, on est capable de le battre à Pretoria.» Pour la formation de Soustara, ambition a toujours été « d’aller le plus loin possible en Ligue des champions africaine » comme l’a rappelé le responsable de la barre technique. Cependant, en laissant filer 5 points sur 6 possibles à domicile, l’éventualité de finir parmi les deux premiers du quartet a pris un sérieux coup. Désormais, Il faudra réaliser l’exploit de combler cette perte loin des bases contre le champion d’Afrique du Sud en titre et le Wydad Casablanca qui n’est autre que le finaliste malheureux de la défunte édition. Dur dur…