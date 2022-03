À deux journées de la fin de la phase de poule de la Ligue des Champions CAF, l’ES Sétif

se trouve à la 2e place de son groupe ‘’B‘’ avec 6 points derrière le Raja Casablanca leader avec 9 points. Les Sétifiens reçoivent le Horaya AC (4e, 3 points) demain (20h) au stade

5 Juillet. La mission est toute simple : s’imposer pour qu’AmaZulu (3e, 6 points) ne puisse pas repasser devant à un round de la clôture de l’écrémage. Ce scénario plomberait les chances des Algériens de rester en vie dans l’épreuve.

Par Mohamed Touileb

La semaine passée, le «Wifak» réalisait une très bonne opération pour se relancer dans la prestigieuse épreuve. En effet, le succès 2 buts à 0 en réception des Sud-Africains d’AmaZulu FC a permis aux Ententistes de repasser devant au classement à la faveur du goal-average particulier puisqu’ils n’avaient perdu que 1 buts à 0 lors du match ‘’aller‘’ en Afrique du Sud.

Bendris satisfait de son groupe

Dès lors, il faudra capitaliser sur cette performance pour ne pas se retrouver en posture délicate dans la course à la qualification en quarts de finale. Surtout qu’ils devront se rendre au Maroc pour y défier le Raja lors de la dernière journée. En tout cas, l’entraîneur Réda Bendris, remplaçant de Koki remercié, s’est dit «sincèrement content de mes joueurs. Ils avaient une grande volonté pour aller chercher les trois points de la victoire devant une équipe d’AmaZulu qui n’est pas facile à manœuvrer et qui nous a posé quelques soucis. Je tiens à les féliciter pour tous les efforts qu’ils ont fournis». Par ailleurs, il n’a pas manqué d’indiqué qu’«on va essayer maintenant de préserver ce bon état d’esprit, lequel va nous permettre de bien préparer la prochaine confrontation contre Horaya Conakry. Une rencontre qu’on va tenter de bien négocier et renforcer du coup nos chances pour la qualification pour les quarts de finale». Les Guinéens doivent donc revenir bredouilles chez eux pour les que l’«Aigle Noir» poursuive son envol vers la prochaine escale continentale.



CR Belouizdad – ES Sahel : un nul suffira mais…

L’autre représentant Dz, à savoir le CR Belouizdad, dans la prestigieuse épreuve africaine sera hôte, samedi (20h), de l’Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) toujours dans le temple olympique. Les Belouizdadis sont co-leaders avec l’Espérance Tunis (8 points) du quartet ‘’C‘’. Ils n’ont besoin que d’un seul point lors de la réception des Etoilistes (3e, 3 points) pour acter définitivement leur présence dans le «Top 8». Lors de l’acte I en Tunisie, les Chababistes ont ramené une seule unité au prix d’un nul (0-0). Les protégés de Lucas Paqueta visent le succès après-demain pour tenter de garder les commandes et jouer pour la première place le 1er avril prochain à Tunis face au «Taraji» qui sera en appel au Botswana ce samedi à 17h chez Galaxy FC. En bonne forme ces dernières semaines avec un bilan de 5 succès et 2 nuls sur les 7 derniers matchs, les «gars de Laâquiba» ont les faveurs des pronostics pour empocher trois nouveaux points dans deux jours et rallier les quarts pour la 2e édition de suite n

Programme des clubs algériens en Ligue des Champions CAF (5e j) :

Demain au stade 5 juillet 1962 (Alger) :

ES Sétif – Horaya AC (20h)

Samedi au stade 5 juillet 1962 (Alger) :

CR Belouizdad – ES Sahel (20h)