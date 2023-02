Il y a deux semaines, le CR Belouizdad débutait idéalement sa phase de poules en Ligue des Champions CAF en allant s’imposer au Caire face au Zamalek SC (0-1). On pensait alors que les Belouizdadis s’étaient déjà mis en ballotage favorable pour prendre l’un des deux billets du groupe ‘’D‘’. Mais voilà qu’ils viennent d’essuyer deux revers de suite face à l’ES Tunis et Al-Merrikh. Ces contreperformances font que les Algériens n’ont plus le droit à l’erreur. D’ailleurs, l’entraîneur Nabil Kouki se retrouve déjà sur un siège éjectable.

Par Mohamed Touileb

Trois points pris sur 9 possibles dont 3 perdus face à l’équipe censée être la plus faible de la poule, le «Chabab» n’est déjà plus dans le bon tempo pour la course à la qualification au second tour de la Ligue des Champions CAF.



Le joker grillé

Désormais, les triple-champions d’Algérie doivent prendre au moins 7 points sur les 10 qui restent en jeu. Sachant qu’ils recevront Al-Merrikh puis le Zamalek SC, ils peuvent prétendre faire le plein à domicile. Et ce avant de faire un voyage qui ne s’annonce pas de tout repos en Tunisie pour y défier l’Espérance qui les avait surpris la semaine dernière au stade 5 juillet 1962 (Alger) dans le choc maghrébin.

Il est clair que les «Rouge et Blanc» ont très mal négocié la 3e journée dans le tournoi continental en s’inclinant à Benghazi (Libye) face à la formation d’Omdurman qui ne pouvait pas recevoir dans son pays en raison de l’absence d’un stade qui réponde au cahier des charges de la CAF. D’ailleurs, après avoir perdu contre les Tunisiens il y a 8 jours, Nabil Kouki laissait clairement entendre que la qualification passait par le double-rendez-vous avec les Soudanais. La première partie a été ratée quand on voit le résultat.



Kouki l’a mauvaise

D’ailleurs, cela était palpable dans la déclaration de l’entraîneur des gars de Laâquiba.

«Je pense qu’on a eu des occasions mais on n’a pas pu les concrétiser. C’était le même scénario que face à l’espérance. En plus, l’arbitre nous a privé de deux penaltys flagrants», a-t-il déclaré après la défaite. Pour ceux qui ont regardé le match, le CRB ne pouvait pas espérer un meilleur résultat.

Et cette déconvenue a passablement énervé les supporters qui ont, une nouvelle fois, remis en considération la capacité de Kouki à emmener le club loin dans cette compétition interclubs.

La marge de manœuvre devient restreinte pour le deuxième représentant Dz dans cette compétition. Il n’y a strictement plus le droit à l’erreur pour les camarades de Belkhiter s’ils veulent passer en quarts, là où l’aventure du club s’était arrêtée lors des deux dernières éditions. La capacité de passer un niveau en Afrique reste à prouver. <