Ça sera simple. Il n’y a pas mille options pour espérer arracher une qualification. Pour le CR Belouizdad, s’imposer aujourd’hui (14h) chez Al-Hilal Omdurman, pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions, sera une obligation. Tout autre résultat anéantira définitivement les chances de prolonger l’aventure dans cette prestigieuse compétition.

Au menu: trois matchs dont deux face à des concurrents directs pour la qualification, à savoir le TP Mazembe (RD Congo) et Al-Hilal Omdurman. La donne est claire : même si le « Chabab », dernier de son quatuor, compte 2 unités seulement après 3 rencontres dans la phase de poules, l’éventualité de voir les « Rouge et Blanc » valider un des deux tickets pour le prochain tour est intacte.

Sept matchs sans victoire, série à briser !

Pour cela, il suffira de l’emporter en déplacement chez les Soudanais et mettre à profit la réception des Congolais (02 avril) avant d’aller défier le Mamelodi Sundowns (09 avril), leader incontesté de la poule « B » avec un sans faute (9 unités). Cette dernière rencontre face aux Sud-Africains devient anecdotique si jamais les poulains de Franck Dumas, plus que jamais menacé d’éviction, parviennent à prendre le meilleur lors des deux prochains tests contre des équipes qui comptent la même moisson et contre qui ils s’étaient quitté dos à dos.

Depuis l’entame de ce tour d’écrémage, les gars de Laâquiba n’ont pas décroché la moindre victoire. Ils ont concédé un lourd revers en Tanzanie contre Mamelodi Sundowns (1-5), qui recevra le TP Mazembe (17h), et deux nuls dont le dernier contre les « Hilalis » à Alger. Pourtant, la victoire tendait la main aux Belouizdadis. Mais Belahouel avait manqué un pénalty dans le temps additionnel qui aurait pu permettre aux siens d’aborder ce déplacement avec plus de sérénité et de marge d’erreur.

Aussi, la transformation de la sentence aurait mis fin à une série de 5 matchs sans victoire pour le champion d’Algérie sortant qui a concédé deux nuls plus tard face au CS Constantine et le MC Alger dans le derby vendredi dernier. Au total, les banlieusards d’Alger n’ont réussi aucun des 7 derniers tests et ça commence à trop en faire.



MC Alger – FC Teungueth (20h) : le « Doyen » favori mais…

Justement, en parlant du Mouloudia, second représentant algérien dans cette épreuve, on notera qu’il se retrouve dans une meilleure posture que les Chababistes. En effet, le « Doyen » et second de son quartet « D » avec 5 points derrière l’ES Tunis (7 points) et devant le Zamalek SC (2 points) et le FC Teungueth (1 point). En allant l’emporter au Sénégal (0-1) contre le dernier du groupe, les « Vert et Rouge » ont consolidé leurs chances pour durer dans cette campagne continentale. Ils auront une belle occasion pour tenir à distance les « Zamalkaouis » ou se rapprocher des commandes puisque les Espérantistes seront en appel au Caire dans un chaud derby nord-africain programmé à 20h. Attention tout de même aux Sénégalais qui se sont déplacés à Alger avec l’intention de se racheter et se relancer : «On est venus gagner. On sait que la tâche ne sera pas facile, puisque le MCA nous a battus chez nous, mais le football n’est pas une science exacte. On va tout donner car on a envie de marquer notre passage en cette phase de poules. La qualification est difficile pour nous, mais rien n’est encore joué. Donc, on va continuer à y croire jusqu’au bout », a indiqué l’attaquant El Hadji Omar Fall. La bande à Abdelkader Amrani, qui se produira ce soir (20h) au stade 5 juillet 1962 (Alger), est avertie.

Groupe B:

Al-Hilal Omdurman – CR Belouizdad (14h)

Mamelodi Sundowns – TP Mazembe (17h)

Groupe D:

MC Alger – FC Teungueth (20h)

Zamalek SC – ES Tunis (20h)