La victoire et rien d’autre ! Ça sera la devise pour la JS Kabylie qui affronte, cet après-midi (16h) à Kinshasa (RD Congo), l’AS Vita Club. Un duel comptant pour la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions CAF. Troisièmes du groupe «D» (4 points), les «Canaris» devront l’emporter et espérer un faux-pas du Raja Casablanca (2e, 7 points), en appel chez l’Espérance Tunis (1ère, 10 points) en soirée (20h). Tout reste conditionnel.

L’équipe congolaise est la seule que les Tizi Ouzéens ont pu battre lors des quatre précédentes sorties dans ce tour d’écrémage. C’était lors de la 1ère journée disputée le 29 novembre dernier quand ils s’étaient imposé 1 but à 0 au stade 1er novembre 1954. Depuis, les «Lions du Djurdjura» n’ont plus glané les trois points dans une rencontre de l’épreuve continentale.

Cet après-midi, le défi sera là. Il s’agira de l’emporter pour la première fois à l’extérieur afin de s’offrir un sursis pour décrocher ce qui ressemble à une qualification inespérée en quarts de finale du tournoi. Et ce, même si le président Chérif Mellal avait clairement indiqué que l’objectif principal pour cette édition était d’accrocher le premier tour seulement.

Toutefois, le chairman n’a pas voulu verser dans le défaitisme : «on n’est pas encore éliminés, les matchs se joueront jusqu’à la dernière journée. Nous allons faire tout notre possible pour gagner face à cette équipe congolaise, tout en attendant une surprise du Raja qui pourrait surprendre l’ES Tunis. On sera alors prêts pour la finale à Tizi Ouzou», indique-t-il.

Acculés mais pas résignés

En tout cas, à partir du moment où les six matchs n’ont pas été joués, il reste de l’espoir pour réaliser une remontée. L’attaquant Hamza Banouh estimait, avant de s’envoler en terre congolaise, que «le match ne sera pas facile, mais on ira au Congo avec la ferme détermination de revenir avec les trois points. Après notre semi-échec à domicile devant le Raja de Casablanca, on n’a pas d’autre choix que de nous imposer à Kinshasa pour entretenir l’espoir de nous qualifier aux quarts de finale» en rappelant qu’«il nous reste deux matches et on va jouer à fond nos chances. On doit tout donner au Congo et cela pour ne pas avoir de regrets par la suite. Nous savons tous que nos chances sont minces, mais on les défendra jusqu’au bout.»

Après quatre rencontres toutes compétitions réunies, les vice-champions d’Algérie ont pu gagner enfin. C’était il y a jours en mis à jour du calendrier de Ligue 1. Aussi, cette explication coïncidait avec la fin de la disette offensive. Toufik Addadi & cie n’avaient plus trouvé la faille en 372 minutes avant que Nabil Saâdou ne plante la banderille aux Oranais offrant le succès aux siens.

Un résultat qui a retapé le moral des troupes puisque le team de Tizi-Ouzou a pu intégrer le podium dans le challenge national. Un déclic suffisant pour redresser la barre dans le tournoi phare de la CAF ? Réponse à l’issue d’une confrontation décisive qui les met aux prises avec les «Dauphins Noirs», finaliste en 2014 contre… l’ES Sétif. n