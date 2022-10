Au coup d’envoi du match ‘’retour‘’ du 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions CAF, le CR Belouizdad sera virtuellement éliminé contre l’AC Djoliba qu’il recevra vendredi (19h30) au stade 08 Mai 1945 (Sétif). Battu 2 buts à 1 lors de l’acte 1 à Bamako, les Belouizdadis devront remettre les pendules à l’heure puis repasser devant. Pour cela, il faudra s’imposer par deux buts et plus afin d’éviter toute mauvaise surprise.

Par Mohamed Touileb

Le « Chabab » ne s’en cache pas. La Ligue des Champions CAF est un objectif majeur. De ce fait, les «gars de Laâquiba» ne voudraient certainement pas la quitter à ce stade et avant d’intégrer la phase de groupes. Cela sera une véritable désillusion pour un team qui a atteint les quarts de finale lors des deux dernières éditions auxquelles il avait pris part. En partant avec un handicap d’un but au début de la partie contre les Maliens, les « Chababistes » joueront avec la pression au fur et à mesure que le temps défilera. La lucidité est recommandée sachant que le CRB partira à la quête de ce but qui permet de jouer avec moins de précipitation. Pour ce duel crucial, le team de la banlieue d’Alger devra composer sans sa charnière centrale habituelle que composent Chouaïb Keddad et Sofiane Bouchar. Le tandem a été expulsé dans les derniers instants du match ‘’aller‘’ avec une ambiance électrique. La paire Ait Abdeslam – Hadded devrait les suppléer chez le triple-champion d’Algérie. L’arbitrage n’était pas du goût des protégés de Nabil Kouki qui ont fini par péter les plombs et voir rouge. Cette fois, le match sera dirigé par un trio arbitral tunisien. Mahrez Melki, qui a arbitré Algérie – Nigéria, sera au sifflet alors que ses compatriotes Youcef Djemi et Waïl Hannachi l’assisteront dans sa mission.



La JS Kabylie pour terminer le boulot

Contrairement au CRB, la JS Kabylie a bien négocié son déplacement lors du 2e tour préliminaire ‘’retour‘’ en s’imposant (1-2) au Togo contre l’ASKO Kara. Même si les « Canaris » ont pris une sérieuse option pour accrocher la phase de poules, l’entraîneur Abdelkader Amrani, ne veut pas que ses poulains se relâchent. « On a réalisé une victoire qui va nous permettre de bien négocier le match retour chez nous, mais je regrette le but qu’on a encaissé. Vous auriez facilement pu l’éviter », a-t-il asséné à ses joueurs. C’est une manière claire de dire que rien n’est encore joué et qu’il ne faudra pas se déconcentrer lors de cette seconde manche qui se jouera samedi (19h), toujours dans l’enceinte sétifienne. Les « Lions du Djurdjura » sont devant une belle occasion pour atteindre le tour principal pour la 13e fois de leur histoire dans cette épreuve prestigieuse. On voit mal comment les Togolais pourraient jouer un mauvais tour à la JSK qui semble se porter mieux depuis la venue d’Amrani sur le banc. Mais, au football, tout peut se passer.

Programme des clubs Dz dans

la Ligue des Champions CAF :

Demain au stade 8 mai 1945 (Sétif) :

CR Belouizdad – Djoliba AC (19h30)

Samedi au stade 8 mai 1945 (Sétif) :

JS Kabylie – ASKO Kara (19h)