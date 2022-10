Le CR Belouizdad sera en appel aujourd’hui (17H) au Mali pour donner la réplique au Djoliba AC dans le cadre du 2e tour préliminaire «aller» de Ligue des champions CAF. Les Algériens ont l’intention d’aller chercher un bon résultat du Mali pour bien

se placer en vue d’une qualification à la phase

de groupes après ce tour.

Par Mohamed Touileb

Depuis jeudi, les Chababistes sont à Bamako pour bien préparer cette nouvelle sortie africaine. Après avoir écarté les BO Rangers (Sierra Leone) lors du précédent tour (0-0 aller/3-0 retour), les Belouizdadis doivent se débarrasser d’un nouvel adversaire pour accrocher les poules de la 59e édition et continuer leur aventure avec le but de succéder au WA Casablanca au palmarès.



Invaincus et quasi-imperméables

La route s’annonce longue pour la formation triple championne d’Algérie en titre. Mais l’ambition est là pour les camarades de Karim Aribi, en forme en ce début d’exercice avec 6 buts et 5 apparitions. D’ailleurs, ils se rendent en terre malienne galvanisés par le récent succès (0-1) ramené de Béchar contre la JS Saoura en championnat d’Algérie, où ils ont réalisé un carton plein avec 4 succès en autant de tests. Ce sans-faute leur permet de pointer à la 2e place à deux longueurs derrière le CS Constantine qui a disputé deux rencontres en plus. Les protégés de Nabil Kouki, qui n’ont perdu aucun de leurs 6 matchs (5 victoires et 1 nul) joués cette saison, semblent avoir des atouts pour se défaire de Djoliba AC. Ils peuvent compter sur une arrière-garde, emmenée par Keddad et Bouchar, qui a montré beaucoup de solidité jusque-là. En effet, la défense des « Rouge et Blanc » n’a craqué qu’une seule fois depuis l’entame de l’opus 2022-2023. C’était en ouverture de Ligue 1 Mobilis et la réception du HB Chelghoum Laïd (succès 4-1). Depuis, les « gars de Laâquiba » ont signé 5 clean sheets de rang.



La LDC est un objectif majeur

Certes, dans le jeu, ce n’est pas spectaculaire. Mais les résultats plaident en faveur de Kouki qui peut se targuer de réaliser une entame idéale avec son nouveau club. Lui qui entraînait l’ES Sétif avant de succéder au Brésilien Marcos Paqueta sur le banc des Algérois. Aujourd’hui, l’ex-driver de l’Entente connaîtra un nouvel examen sur le plan africain. Il faudra tenter de rester sur la bonne dynamique et (pourquoi pas ?) aller chercher un succès qui augmentera significativement les chances d’être dans le « Top 16 » de la Ligue des champions CAF.

Remporter cette épreuve reste l’objectif majeur pour le « Chabab » qui n’a jamais été primé à ce niveau. Injouable sur le plan national, le club veut désormais se forger une notoriété continentale. In fine, notons que cette explication sera dirigée par le Malien Magathe Ndyae. Ses deux compatriotes Hadj Malik Samba et Djibril Camara l’assisteront dans sa mission. n