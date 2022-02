Les deux représentants algériens dans la Ligue des Champions CAF, à savoir l’ES Sétif et le CR Belouizdad, ont bien négocié leurs déplacements pour le compte de la première journée. Notamment les Sétifiens qui sont revenus avec une précieuse victoire (0-1) de Conakry (Guinée) face au Horaya au moment où les Belouizdadis ont ramené un nul (0-0) de chez l’Etoile Sportive du Sahel (Tunisie). Pour la deuxième journée dans le tournoi, Ententistes et Chababistes recevront respectivement le Raja Athletic Club, demain (20h), et l’Espérance Tunis samedi à la même heure.

Par Mohamed Touileb

La seconde journée du tournoi continental s’annonce déjà cruciale pour la suite de l’aventure. L’ESS et le CRB peuvent se placer pour une qualification au deuxième tour de la compétition. Pour cela, il faudra gagner. Mais cela ne s’annonce pas facile compte tenu de l’adversité pour la deuxième journée. En effet, bien qu’ils jouent à domicile, le champion d’Algérie sortant et son dauphin, devront sortir le bleu de chauffe pour arriver à bout des deux adversaires pour ce round. Si le «Wifak» s’est offert un joker en l’emportant en déplacement pour sa première rencontre dans la phase de poules, le «Chabab» s’est contenté d’un partage de points amer avec les «Etoilistes».



Paqueta y croit

En effet, Merzougui a raté un penalty dans les derniers instants de la rencontre et a manqué d’offrir les trois unités aux siens. Dès lors, les «Rouge et Blanc» sont dans l’obligation de gagner samedi en réception du «Taraji». L’entraîneur Marcos Paqueta le sait pertinemment. Le technicien brésilien s’est adressé à ses protégés en disant qu’«on a fait un bon début mais il faut maintenant oublier la première rencontre. Ce qui nous intéresse, c’est de préparer ce match qui arrive et faire en sorte de le gagner. On a toutes les qualités pour faire tomber cette équipe». Pour rappel, les Tunisois avaient éliminé les Algérois en quart de finale de la dernière édition. Il y aura donc un brin de revanche à prendre en plus de la moisson de la victoire qui mettra les gars de Laâquiba en ballotage favorable pour valider un strapontin dans le «Top 8». En tant que leaders de Ligue 1 après la fin de la phase ‘’aller‘’, les Belcourtois ont un statut à défendre.



En présence du public ?

Pour sa part, l’ES Sétif se produira demain vendredi. Comme, le CRB, elle se produira au stade 5 juillet 1962 (Alger) face aux «Rajaouis» avec lesquels ils partagent le leadership du quatuor «B» avec 3 unités. C’est pour dire que le vainqueur de cette explication prendra les commandes à lui seul. Pour cela, l’«Aigle Noir» espère pouvoir compter sur le soutien du public. En effet, les deux teams Dz ont demandé à recevoir en la présence de leurs supporters. D’ailleurs, dans un communiqué, l’Entente a indiqué que «la direction du club tient à rassurer les supporters de l’équipe qu’elle fera de son mieux pour leur permettre d’assister à ce match important, eux qui constituent une grande source de motivation pour les joueurs afin de décrocher la victoire, et poursuivre l’aventure en cette phase de poules avec force. Le club s’engage à faire respecter le protocole sanitaire mis en place par la Confédération africaine (CAF)». La réponse de l’instance confédérale devrait être favorable sachant que la pandémie a déjà dépassé son pic et que le retour à la normale est sensible. Cela devrait permettre à nos deux représentants de compter sur l’appui de leurs inconditionnels dans cette épreuve ô combien prestigieuse et dans laquelle il faudra faire le plein à domicile pour y durer. n

Programme de la 2e journée pour les clubs algériens :

Demain :

ES Sétif – Raja Athletic Club (20h)

Samedi :

CR Belouizdad – ES Tunis (20h)