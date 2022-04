Si les deux représentants algériens, à savoir le CR Belouizdad et l’ES Sétif, en Ligue des Champions CAF ont pu sortir indemnes de la phase de groupes, leur avenir dans l’épreuve est menacé. En effet, les Belouizdadis et les Sétifiens ont mal négocié leurs quarts de finale ‘’aller‘’ dans l’épreuve. Le Chabab a concédé la défaite à domicile (0-1) face au Wydad Casablanca alors que l’Entente a réussi à tenir le match nul (0-0) en réception de l’ES Tunis. Les deux teams Dz sont en posture délicate avant l’acte II prévu demain pour l’ESS et samedi pour le CRB.

Par Mohamed Touileb

Le premier club à connaître son sort pour la suite de l’épreuve sera l’ES Sétif qui affrontera, demain à 22h00 au stade de Radès (Tunis), l’Espérance Tunis dans l’espoir de frapper un gros coup et ramener la qualification loin des bases.

L’ESS vise le hold-up

Et on ne peut pas dire que cela s’annonce facile quand on se rappelle de la physionomie de la première manche jouée vendredi dernier au stade 5 juillet 1962. En effet, le «Wifak » a eu besoin d’un grand portier pour garder sa cage inviolée et maintenir ses chances de qualification intactes. Khedaïria a livré une grosse prestation pour permettre aux siens de se rendre dans la capitale tunisienne sans handicap. D’ailleurs, le keeper a été choisi dans le onze-type des quarts de finale ‘’aller‘’ de la LDC CAF.

Contre des Tunisois qui sont rodés à ce genre de rendez-vous, la formation des Hauts-Plateaux essayera de tenir bon et probablement aller chercher la séance des tirs au but dans l’espoir de se hisser en demies. Sur papier et compte tenu de la forme actuelle des Ententistes, battre les «Sang et Or » dans leur fief relève du miracle. Mais l’impossible n’est pas Sétifiens.



Le réalisme offensif est recommandé pour le CRB

En parlant de Radès, c’est là-bas que le CRB a été sorti à ce même tour lors de la séquence écoulée de la prestigieuse compétition continentale. Malgré un avantage de 2 buts acquis à l’aller, les «gars de Laâquiba» avaient perdu le billet vers le carré d’as à cause des tirs au but. Comme lors d’opus 2020-2021, les «Rouge et Blanc » se retrouvent au même niveau avec un derby maghrébin à animer. Cette fois, ça sera au complexe Mohamed V à Casablanca face au Wydad. L’explication est programmée pour samedi (23h).

Lors du premier affrontement avec les Casaouis, les double-champions d’Algérie sortants ont bien joué mais ils ont fait preuve d’un manque de réalisme criant. Un problème auquel l’entraîneur Marcos Paqueta doit remédier s’il ne veut pas que l’aventure s’arrête ce samedi pour ses protégés. Surtout que le sacre africain fait partie des objectifs majeurs pour les camarades de Zakaria Draoui. Les supporters, qui s’étaient rendus en masse samedi écoulé dans le temple olympique, attendent une réaction de la part de leur équipe. Intrinsèquement, le CRB a les moyens d’aller chercher le billet au Royaume chérifien.

Pour clore, rappelons que les deux autres rencontres des quarts mettront aux prises le Mamelodi Sundowns et le Petro Atlético (2-1 à l‘aller) alors que le Raja Casablanca sera hôte d’Al-Ahly SC qui l’a dominé 2 buts à 1 il y a quelques jours. <

Programme des ¼ de finale ‘retour’ :

Demain :

ES Tunis – ES Sétif (22h)

Raja Casablanca – Al-Ahly SC (22h)

Samedi :

Wydad Casablanca – CR Belouizdad (23h)

Mamelodi Sundowns – Petro Atlético (17h)