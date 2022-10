Battus sèchement à Londres par Chelsea (3-0) mercredi dernier, l’AC Milan et Ismaël Bennacer se doivent de l’emporter ce soir (20h) au stade San Siro pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions UEFA. A égalité de points avec les « Blues » dans le groupe « E », les Rossoneri (3es, 4 unités), n’ont pas d’autre choix que de les battre s’ils ne veulent pas se retrouver dos au mur à 2 journées de la fin de la phase de poules.

Par Mohamed Touileb

Pour ce choc, les Milanais se présenteront en étant galvanisés par le précieux succès acquis dans leur enceinte mythique samedi en Serie A face à la Juventus Turin (2-0). Si les Lombards se portent bien en championnat, la campagne européenne n’est pas rassurante pour l’instant. Surtout quand on se rappelle la gifle reçue il y a 6 jours de cela contre Chelsea.



Faire d’une pierre deux coups

C’est avec un esprit revanchard que Bennacer & cie vont aborder ce duel et tenter de faire d’une pierre deux coups : laver l’affront et bien se placer pour se qualifier en huitièmes de l’épreuve qu’ils ont quittée dès le premier tour la saison dernière pour leur retour dans la compétition après des années d’absence. En tout cas, les champion d’Italie sortants ont la capacité de revenir dans la course et profiter d’un éventuel faux pas du RB Salzburg (1er, 5 points) qui sera en appel chez le Dinamo Zagreb (4e, 3 points). Les quatre équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Ce qui rend le verdict pour ce groupe très indécis.



Mahrez et City à trois points des 1/8

Si Bennacer n’est pas certain d’aller au-delà de la phase d’écrémage, son compatriote Riyad Mahrez a déjà 1 pied en huitièmes avec Manchester City. Les « Skyblues », leaders du quatuor «G » (9 points), seront en appel au Danemark pour croiser le fer avec le FC Copenhague (4e, 1 point), à partir de 17h45), qu’ils ont torpillé 5 buts à 0 mercredi dernier. Cette rencontre a vu le Dz inscrire son premier but de la saison et délivrer une passe décisive. Samedi, il avait récidivé en marquant sa première réalisation en Premier League. Sur une courbe ascendante, le Dz pourrait soigner ses statistiques pour ce déplacement s’il est aligné après deux titularisations de suite. Au même moment, le Borussia Dortmund (2e, 6 points) sera hôte du FC Séville qu’il a dynamité 4 buts à 1 au match ‘’aller‘’ en Espagne. Les Allemands et les Anglais risquent donc de tuer tout suspense dans ce quartet et valider les deux billets en jeu dès ce round.



Le Real pour terminer le boulot, le PSG sans Messi

Comme les « Citizens », le Real Madrid domine la poule « F » avec un sans-faute (9 points glanés sur autant possibles). Pour cette 4e étape, les Madrilènes se rendent en Pologne pour y défier le Shakhtar Donetsk (2e, 4 points). Le match ne s’annonce pas facile face aux Ukrainiens qui voudront rester à l’abri d’un retour du RB Leipzig (3e, 3 points) qui sera testé chez les Ecossais du Celtic Glasgow (4e, 1 point).

Pour finir, on évoquera le choc entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne qui s’affronteront dans la capitale française. Lors de l’acte I au Portugal, les deux clubs qui dominent conjointement le groupe « H » avec 7 unités, n’ont pas pu se départager (1-1). Buteur côté parisien, Lionel Messi ne sera pas de la partie. L’Argentin est touché au mollet et fera l’impasse sur cette confrontation. Plus tôt dans la soirée, la Juventus (3e, 3 points) jouera sa dernière carte au moment de croiser le fer avec le Maccabi Haïfa (4e, 0 point) en Palestine occupée. Les « Juventini » doivent empocher les points du match pour rester en vie. Tout autre résultat compromettra leurs chances d’accrocher le « Top 16 ».

Programme de la soirée européenne :

Groupe E :

AC Milan (Bennacer) – Chelsea FC (20h)

Dinamo Zagreb – RB Salzburg (20h)

Groupe F :

Shakhtar Donetsk – Real Madrid (20h)

Celtic Glasgow – RB Leipzig (20h)

Groupe G :

Copenhague – Manchester City (Mahrez) à 17h45

Borussia Dortmund – FC Séville (20h)

Groupe H :

Paris Saint-Germain – Benfica Lisbonne (20h)

Maccabi Haïfa – Juventus Turin (17h45)