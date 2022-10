Plus que cinq jours avant le Sommet de la Ligue arabe, les 1er et 2 novembre prochain. Après la réunion entamée hier du Conseil de la Ligue au niveau des délégués permanents et des hauts responsables pour leur préparer le terrain, ce sera au tour des ministres des Affaires étrangères de se réunir les 29 et 30 octobre. Entretemps, vendredi 28 octobre, se tiendra la réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel.

Par Lyes Sakhi

En somme, tout est pratiquement prêt pour que les chefs d’Etat et de gouvernements des Etats membres se réunissent pour un évènement que l’Algérie veut «consensuel», a déclaré hier l’ambassadeur Nadir Larbaoui. Le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations unies s’est exprimé lors de la réunion des délégués permanents et des hauts responsables préparatoire de la réunion des chefs des diplomaties des Etats arabes. «Nous aspirons à un sommet qui puisse tirer les enseignements du passé, relever collectivement les défis du présent et envisager l’avenir avec une vision stratégique globale afin de renforcer la sécurité et la stabilité, à travers l’établissement de ponts de la coopération constructive et positive avec notre monde islamique et africain», a déclaré l’ambassadeur. Les délégués permanents et les hauts responsables qui font office de sherpas doivent soumettre aux ministres des Affaires étrangères les projets de décisions et les recommandations qui marqueront les travaux du Sommet. Au final, ce qu’ils proposeront servira de test sur le niveau de concertation et de collaboration des Etats membres à traiter des dossiers qui préoccupent le monde dit arabe et la région MENA. «Nous sommes appelés, devant l’ampleur des défis, la sensibilité de la conjoncture et les aspirations grandissantes des peuples arabes du fait de la poursuite et de l’escalade des crises, des événements et des développements régionaux et internationaux, à coordonner urgemment les efforts politiques et diplomatiques collectifs, à unifier les positions et à élaborer une vision commune», a souligné l’ambassadeur Larbaoui. Il a également mis l’accent sur l’importance d’«activer, de renouveler et de développer nos mécanismes d’action communs pour pouvoir défendre nos intérêts, nos causes justes et nos droits légitimes, avec à leur tête la question palestinienne» qui semble avoir connu un frémissement positif avec l’acceptation des différentes factions palestiniennes de s’entendre sur une feuille de route politique, dont l’horizon est la tenue d’élections législatives et présidentielle en octobre 2023. Il reste maintenant à ces factions et aux deux poids lourds – le Fatah et le Hamas – de maintenir leur engagement à respecter la feuille de route et la «Déclaration d’Alger» qu’ils ont signée avec l’appui de la diplomatie algérienne. Il reste également aux Etats membres de la Ligue, en particulier ceux qui ont une influence et disposent d’une écoute auprès des factions palestiniennes – et c’est là tout le sens des propos de l’ambassadeur Larbaoui – à les encourager à oublier leurs différends si complexes et si profonds et à pousser plus loin l’initiative algérienne à rassembler les rangs des forces politiques et de résistance palestinienne. Ce qui sera visible ou pas durant les prochaines semaines, sachant que certains de ces pays arabes d’influence sur la question palestinienne, les monarchies du Golfe pour les nommer, n’ont pas les mêmes positionnements vis-à-vis de telle ou telle faction palestinienne et, disons-le franchement, vis-à-vis du Hamas et de son «agenda non-arabe», nous dira un analyste. Il n’empêche ! L’espoir suscité dans la rue arabe par l’initiative algérienne de réunir les factions palestiniennes – un acte politique et diplomatique qui devrait être couronné en fin de Sommet d’une déclaration à la hauteur des Palestiniens à Ghaza et dans les territoires occupés – rappelle que, proches de nous, les Libyens espèrent également que le Sommet d’Alger soit l’occasion pour les gouvernements et les groupes en concurrence dans ce pays déchiré, de trouver un moyen de s’entendre et de se rassembler de ce qui est devenu une nécessité : l’établissement d’un agenda électoral pour une normalisation institutionnelle, politique et sécuritaire du pays. Des analystes, en Libye même, voient dans le sommet une occasion d’évoquer des questions épineuses qui font partie des obstacles à une solution interlibyenne, notamment la question de l’ingérence étrangère dans le pays, et le dossier des mercenaires et combattants étrangers. Au vu de la complexité de ces questions, de la dangerosité des clivages entre l’Ouest et l’Est Libyen, et de la multiplicité des acteurs et des enjeux internationaux dans le pays voisin, cela paraît difficile à atteindre. Mais on peut espérer. <