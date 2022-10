Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a affirmé, dimanche 17 octobre 2022 à Alger, que le Sommet arabe d’Alger sera un «succès» au vu de «la bonne préparation et la parfaite organisation assurées en prévision de ce rendez-vous».

Par Salim Benour

Le chef de la Ligue s’est exprimé à l’issue d’une rencontre de travail et de concertation avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra. Cette rencontre, la dernière avant la tenue du sommet le 1er et 2 novembre prochain à Alger, a permis aux deux responsables de «débattre de tous les axes concernant» l’évènement panarabe.

«Il y a une parfaite convergence de vues avec M. Lamamra concernant tous les points liés au sommet», a affirmé Ahmed Aboul Gheit. «Les discussions ont porté sur les aspects essentiels (…) et les principaux thèmes inscrits à l’ordre du jour», a indiqué, pour sa part, le chef de la diplomatie algérienne. «Il sera également question de relever, de manière collective et consensuelle, les défis sur la scène arabe dans les domaines politique, sécuritaire et économique», a ajouté le ministre algérien. M. Lamamra a souhaité que le sommet de la Ligue arabe soit l’occasion pour les Etats membres «de se positionner en tant qu’acteur influent sur la scène internationale, notamment à la lumière des mutations importantes que connait le monde».

Sur la question de la réconciliation des factions palestiniennes, qui semble connaître une avancée remarquée après la signature par ces groupes de la «Déclaration d’Alger», jeudi 13 octobre à Alger, un accord d’entente sur l’organisation d’élections présidentielle et législatives d’ici octobre 2023, l’Autorité palestinienne s’est engagée pour sa mise en œuvre.

A Ramallah, le Premier ministre, Muhammad Shtayyeh, a affirmé, lundi, que le Conseil des ministres palestinien s’attèle à faire les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de «la Déclaration d’Alger», notamment concernant le Gouvernement, en vue de mettre fin à la division et de réaliser l’unité nationale palestinienne.

Dans une allocution prononcée lors de la réunion du Gouvernement palestinien, M. Shtayyeh a présenté ses remerciements à l’Algérie pour avoir abrité la rencontre des factions palestiniennes. Le Premier ministre palestinien a rappelé les violations israéliennes continues à l’encontre du peuple palestinien, soulignant que les agressions se répètent au quotidien entrainant des morts, des blessés, des prisonniers, et un blocus à la ville de Naplouse et dans plusieurs camps de réfugiés. n