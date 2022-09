L’ouverture des réunions du Conseil ministériel arabe, dans sa 158e session ordinaire au niveau ministériel lundi dernier, au siège de la Ligue des États arabes au Caire, rappelle que le rendez-vous du sommet de la Ligue arabe, le 1er et 2 novembre prochain, approche à grands pas.

Par Selma Allane

L’ordre du jour de cette session qui s’est poursuivi hier comprend huit principaux points traitant de diverses questions relatives à l’action arabe commune, sur les plans politique, sécuritaire, juridique, social, financier et administratif, dont un point portant sur la question palestinienne, le conflit israélo-arabe et le soutien au budget de l’État de Palestine.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, qui prend part aux travaux, a été reçu lundi soir par le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas à qui il a remis de la part du chef de l’Etat, M. Tebboune, une invitation à participer au sommet d’Alger.

Hier, mardi, Ramtane Lamamra a été reçu par le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi pour lui remettre également la lettre d’invitation que lui a adressée le président Tebboune. A l’audience, le chef de l’Etat égyptien a affirmé « sa volonté de participer et de contribuer personnellement au soutien de ces efforts pour que cette échéance arabe importante soit sanctionnée par des résultats à la hauteur des aspirations des peuples arabes ».

L’engagement de l’Egypte dans les travaux de ce sommet est déterminant. Le Caire dispose, en effet, d’une place incontournable dans le monde arabe. Un atout plus qu’important aujourd’hui alors que les membres de la Ligue n’ont jamais été aussi divisés sur pratiquement tous les dossiers qui concernent la Jami’a, offrant d’elle l’image d’une organisation en éclats.

Sur la Syrie, qui a décidé de ne pas insister sur son retour dans le giron de la Ligue et qui n’y participera pas pour éviter une réaction de rejet des monarchies du Golfe toutes hostiles à Damas, la question semble pour l’instant réglée.

En ce qui concerne la Libye, en revanche, les intérêts des uns et les positionnements des autres vis-à-vis de Tripoli et de Tobrouk, n’est pas pour faciliter la tâche de l’action diplomatie algérienne. Ce dossier, qui constitue déjà un casse-tête pour les Nations unies qui ne parvient pas à le résoudre en dépit des efforts consentis depuis des années, risque d’être un point de divergence susceptible même de provoquer des absences au rendez-vous d’Alger.

Outre ces deux dossiers, celui du Sahara occidental, pour lequel le Maroc bénéficie du soutien des pétromonarchies qui ne reconnaissent pas le droit des Sahraouis à l’autodétermination, se présente comme un écueil à surmonter, alors que les relations entre Alger et Rabat sont rompus depuis août 2021.

S’il ne faut pas sous-estimer l’action politique et diplomatique algérienne, il y a donc fort à parier que la tenue avec succès du Sommet de la Ligue arabe d’Alger ne sera pas de tout repos. Il reste cependant à miser sur l’unanimité que produira la question palestinienne parmi ses membres.

L’Etat de Palestine a été le premier à recevoir l’invitation officielle à participer au Sommet d’Alger, signe de la centralité de la question palestinienne d’autant que l’enjeu est de rassembler à nouveau les frères ennemis palestiniens et entrer la hache de guerre entre l’Autorité palestinienne à Ramallah et le Hamas à Gaza ; une particularité signalée également par le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Abou El Gheit et par l’Egypte.

Lundi 5 août, à la veille de l’ouverture des réunions du Conseil ministériel de la Ligue arabe, le Président Mahmoud Abbas a exhorté la communauté internationale à défendre la solution des deux États et à soutenir l’adhésion pleine et entière de l’État de Palestine aux Nations Unies dont l’Assemblée générale se tiendra à la fin du mois. n