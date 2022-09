Par Selma Allane

L’Algérie est prête à accueillir le Sommet de la Ligue arabe, a déclaré mardi 6 septembre le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger. Ramtane Lamamra, qui s’exprimait au Caire, a fait part de sa « grande » satisfaction du niveau d’adhésion exprimé par les Etats arabes, en vue de contribuer à la réussite de ce rendez-vous. Avant la déclaration du chef de la diplomatie algérienne, des voix avaient laissé entendre que le sommet d’Alger, le 1er et 2 novembre prochain, n’était pas garanti en raison de divergences de vue et de vision sur l’utilité de ce rendez-vous. Une rumeur à laquelle le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Abou El Gheit, a coupé court. Il a déclaré que l’adresse du sommet n’était plus à discuter et qu’il aura lieu dans notre pays.

Dans ce contexte, Ramtane Lamamra a indiqué qu’il « est encore temps de ressusciter l’esprit de solidarité arabe et de se tourner vers les objectifs suprêmes pour lesquels la Ligue arabe a été fondée, étant une maison qui rassemble tous les Arabes, un bouclier pour défendre les causes arabes justes et un espace de coordination permettant de dessiner les contours de la voie menant vers un avenir prometteur à la faveur de l’unité et de la cohésion ».

Le ministre a évoqué les circonstances difficiles que traverse la cause palestinienne – qui sera sans doute l’évènement phare du sommet d’Alger et peut-être le seul à bénéficier de l’unanimité de l’ensemble des Etats membres de la Ligue. Les autres dossiers, on le sait, nourrissent des différences d’appréciation et sont au cœur d’intérêts contradictoires et de positionnements rivaux. Il en est ainsi du Yémen comme de la Libye où les camps de l’Ouest et de l’Est, en compétition pour le pouvoir, ont chacun ses soutiens et ses partisans. Pour rappel, la ministre libyenne des Affaires étrangères du gouvernement d’« Union » de Abdelhamid Dbeibah, Nadjla al-Mangouche, présidente de l’actuelle session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, s’est vu boycotter par la délégation égyptienne. A sa prise de parole, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Chokri, ont quitté la salle. Un incident symptomatique des fractures qui déchirent la jami’a.

