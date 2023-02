Les autorités locales de Mascara, représentées par le président de l’assemblée populaire communale (APC) et le chef de Daïra, ont décidé d’octroyer une aide financière «urgente» au profit du GC Mascara, pensionnaire de la Ligue deux de football, pour l’aider à surpasser la conjoncture très difficile qu’il traverse et qui l’expose à la relégation en troisième palier, a-t-on appris dimanche des services de l’APC. La même source a fait savoir que «cette décision a été prise lors d’une réunion tenue en fin de semaine au siège de la daïra de Mascara en présence des premiers responsables des deux instances suscitées, des représentants des staffs dirigeant et technique de l’équipe ainsi que des joueurs». «Au cours de cette rencontre, il a été décidé de procéder à certaines démarches à même de permettre au GCM de voir le bout du tunnel et surtout récupérer ses meilleurs joueurs qui continuent de boycotter les entrainements et les rencontres officielles de leur équipe pour protester contre la non régularisation de leur situation financière», souligne-t-on. L’intervention des autorités locales s’est déjà répercutée positivement sur le moral de l’effectif des Vert et Blanc. Ces derniers ont réussi, vendredi passé, à mettre un terme à une série de 12 défaites de suite, en allant accrocher le WA Tlemcen chez lui (2-2) pour le compte de la 18e journée du groupe Centre-Ouest. Mais malgré ce nul, les gars de la ville de l’Emir-Abdelkader sont toujours à la 14e place avec 14 points en compagnie de leur adversaire du jour. Les deux formations de l’Ouest du pays sont distancés d’une seule unité par le 13e et premier club non relégable, en l’occurrence le RC Kouba. Lors de cette rencontre face au WAT, le GCM a été dirigé pour la première fois cette saison par son nouvel entraineur, Mohamed Yesaad qui vient de succéder à Mokhtar Assas. Ce dernier avait lui aussi remplacé, il y a quelques semaines, Aziz Abbès qui a dirigé la préparation d’intersaison avant de claquer la porte en milieu de la phase aller. Pour rappel, les trois derniers au classement de chacune des deux poules composant le championnat de Ligue deux quitteront ce palier en fin de saison pour rejoindre l’Inter-ligues.

Articles similaires