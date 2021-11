Le match MC El Bayadh – WA Boufarik, entre le dauphin du Groupe Centre-Ouest qui reçoit le 5e sera à l’affiche de la cinquième journée de Ligue 2, prévue vendredi, à 15h00, et qui verra le leader de ce Groupe, le RC Kouba évoluer sur du velours, en accueillant dans son stade fétiche «Mohamed Haddad» le mal-classé USM Bel-Abbès. Le Raed, le seul club tous Groupes confondus à avoir réussi un carton-plein de quatre succès en autant de matchs devrait, en effet, se rebiffer face aux Belabbassiens, modestes 13es avec seulement trois unités au compteur. Outre l’avantage du terrain et le soutien de leurs fidèles supporters, qui seront probablement nombreux à se tasser les balcons de la cité El Bahia pour les encourager, les Koubéens pourront compter sur la forme éblouissante de leur maître à jouer, Sid Ali Yahia Chérif, déjà auteur de deux buts décisifs lors des premières journées. Quoique, le match qui devrait le plus captiver l’attention ce vendredi sera certainement ce choc du sommet de tableau entre le MCEB et WAB, avec la possibilité pour le vainqueur de rester au contact de leader algérois. Une journée qui s’annonce difficile pour la lanterne-rouge, USM El Harrach, appelé à effectuer un périlleux déplacement chez le MCB Oued Sly, lui qui souffre déjà de plusieurs problèmes internes, qui lui ont valu une mauvaise entame de parcours. Le Groupe centre-Est ne sera pas en reste, puisqu’il propose lui aussi une multitude de duels intéressants et qui vaudront tout autant le détour, dont cinq chauds confrontations, entre anciens pensionnaires de l’élite. Il s’agit des matchs AS Aïn M’lila – JSM Béjaïa, CA Batna – JS Bordj Ménael, MO Béjaïa – JSM Skikda, HAMR Annaba – MO Constantine et MC El Eulma – USM Annaba. Certes, la plupart de ces clubs ont beaucoup perdu de leur aura, surtout depuis leur rétrogradation en pallier inférieur, mais ils devraient se surpasser à l’occasion de ces retrouvailles, afin de se montrer dignes de leur standing. A suivre également la sortie du leader du Groupe Centre-Est, l’US Chaouia, appelé à effectuer un déplacement chez le NRB Téleghma (6e/7 pts), ainsi que celle du dauphin JS Bordj Ménael (9 pts), qui devra se rendre chez le CA Batna (12e/3 pts). Tous les matchs de cette cinquième journée sont prévus vendredi, à 15h00, suivant la dernière programmation de la Ligue nationale du football amateur (LNFA). n

