La rencontre en retard de Ligue 2 entre le MO Béjaïa et la JSM Béjaïa aura lieu le 13 janvier prochain au stade de l’Unité maghrébine à 15h00, a indiqué jeudi la Ligue de football professionnel (LFP). Ce derby de la Soummam, comptant pour la 8e journée du championnat de Ligue 2, avait été renvoyé par la LFP à la demande des autorités locales. Le MOB et la JSMB sont en mauvaise posture cette saison et occupent respectivement les 14e (16 pts) et 15e places (11 pts) avant leur confrontation directe qui s’annonce explosive.

Articles similaires